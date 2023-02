Sanremo 2023, Claudio Cecchetto: "Mio figlio Jody ha talento: mi rivedo in lui"

Jody e Claudio Cecchetto

Rimini, 9 febbraio 2023 – Musica e spettacolo si tramandano sul palco dell’Ariston di padre in figlio. Da una parte il giovane twitcher Jody Cecchetto, dall’altra il papà Claudio che Sanremo lo conduceva negli anni Ottanta. Sanremo 2023, la scritta sul vestito di Chiara Ferragni fa scoppiare un caso. Il web: “Fatta da uno street artist a Bologna” Cecchetto, parliamo di Sanremo. "Un’intervista su Sanremo? Perché Sanremo? Lo hanno visto tutti." Cosa è cambiato da quando lei conduceva il Festival? "Io ho fatto Sanremo negli anni 80, 81 e 82. A quei tempi il Festival, con me, usciva da un periodo un po’ “antico” grazie alle intuizioni di Gianni Ravera. Sanremo diventava più moderno. Oggi succede una cosa simile. Dopo che il Festival si era assopito, è ritornato in primo piano con la musica. In certe edizioni fra una canzone e l’altra passava anche un’ora, adesso non è più così. Con il mio Sanremo è nata la ‘maratona musicale’ di tre serate, all’inizio si andava in onda solo il sabato sera. L’occhio particolare sulla tradizione è rimasto. Non è il Festival delle nuove tendenze e un Festival in cui trova spazio anche il nuovo repertorio, cioè la musica contemporanea." Questa reazione...