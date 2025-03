Chi sono i cantanti in gara al San Marino song contest: canzoni e curiosità

Tutto pronto per la serata finale del San Marino song contest che si terrà l'8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. A condurre saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti. L'evento selezionerà il rappresentante canoro della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera.

Sul palco saliranno, oltre i 20 artisti in gara provenienti da sei paesi europei, anche ospiti come il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e La Rappresentante Di Lista, il duo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Ospite d'onore della serata sarà Al Bano che si esibirà in apertura con due brani per poi ricevere il Premio alla carriera da parte del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

La serata sarà trasmessa in diretta dalle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+.