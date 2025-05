Cocoricò, la piramide leggendaria che da 30 anni fa ballare la riviera

Ci sono poche cose che una volta pronunciate evocano una chiara immagine nella mente delle persone, un odore o una musica e il Cocoricò è una di queste. Ogni volta che si sente quella parola che riproduce il verso del gallo, non può che apparire in testa la piramide che svetta dalle colline di Riccione, illuminata dall’interno di notte e accarezzata esternamente dai raggi del sole all’alba. Mode nate proprio tra queste mura e una cultura, quella del clubbing italiano, che al Cocoricò ha vissuto la sua massima espressione. Qui la techno è di casa, fin dagli anni ’90 quando a dominare la consolle erano gli storici dj Cirillo, Saccoman, Rexanthony e tanti altri; apri pista per personaggi come i deadmau5, Skrillex, Avcii e Carl Cox nei Duemila.