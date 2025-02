La Dolce Vita di Riccione nelle foto iconiche di Pico Zangheri

Riccione, 3 febbraio 2025 - Un archivio pazzesco quello dello storico fotografo Epimaco (Pico) Zangheri, circa un milione e mezzo di immagini che raccontano Riccione, nella sua veste storica ma anche quella più modaiola, attraverso i cambiamenti e le figure più importanti negli anni. Pico ha festeggiato 95 anni il 2 febbraio con una festa a due passi dal mare, nella 'Perla' dell'Adriatico. Almeno un centinaio gli amici, a partire da quelli di Riccione Abissinia, che si sono radunati in piazzale San Martino, punto di riferimento degli “Amici della boa bianca”, ossia degli audaci nuotatori del mare d’inverno. Tra le sue fotografie iconiche, ricordiamo quelle a Totò, Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Mina, Alberto Sordi, Fiorello, Renato Zero, Adriano Celentano, Lucio Dalla e Gianni Morandi, solo per citarne alcune.

Poi i politici a partire dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, illustri sportivi, come Pelé, Rivera, Agostini, Fittipaldi e l’indimenticabile Simoncelli in un abbraccio con l’amico Valentino Rossi.

Tra i click dei quali va più orgoglioso anche quelli di Giovanni Paolo II, e tanti uomini di fede come il cardinale Ersilio Tonini e don Oreste Benzi.