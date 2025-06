Festival delle serie tv, ecco il meglio. Il ritorno a Riccione nel 2026

Rimini, 29 giugno 2025 - Successo oltre ogni rosea aspettativa per l’Italian Global series, che per una settimana ha infuocato i red carpet di Rimini e Riccione con uno stuolo di star nazionali del calibro di Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio, Michele Placido e Luisa Ranieri, e internazionali come Kevin Spacey, Can Yaman e Dean Norris.

Come confermato davanti alla folta platea dell’arena Ceccarini di Riccione, ogni sera immersa in atmosfere hollywoodiane, “il festival tornerà in riviera nel 2026”. Intenzione già anticipata dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, ieri sera presente al Gran Galà di premiazione assieme a Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Marco Spagnoli, direttore del Festival, Michele Lari, assessore alla Cultura di Rimini, nonchè Daniela Angelini, sindaca di Riccione, affiancata dalla vice Sandra Villa.