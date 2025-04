Le star del fumetto invadono Cattolica: programma e novità

Cattolica (Rimini), 9 aprile 2025 - La nuova edizione del Regina Fumetti Festival sta per invadere Cattolica. E così, da giovedì 10 a sabato 12 aprile, la città sarà animata da eventi, spettacoli, mostre e ospiti d’eccezione. Makkox, Leo Ortolani, Francamente, Ale Giorgini, Tofolo, Fortuna Todisco e molti altri. Tutti insieme per questa terza edizione del festival. Insieme agli ospiti, anche la casa editrice Corraini e una novità pensata per l’occasione. Per la prima volta arriva poi “Buongiorno fumetti!”, la rassegna stampa di comics da gustare a colazione. Nuovo anche l’Expo di “Sneaker illustrated” e la mostra della Galleria “Squadro” di Bologna a trent’anni dalla fondazione.