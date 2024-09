Simona Ventura, docufilm sul matrimonio da favola a Rimini con Giovanni Terzi: dove vederlo

Rimini, 29 agosto 2024 - Il matrimonio da favola a Rimini tra Simona Ventura e Giovanni Terzi diventa un docufilm. I due novelli sposi ripercorrono i momenti più belli della loro storia d'amore e raccontano le emozioni del giorno in cui hanno detto il fatidico sì. Un matrimonio pieno di invitati vip, a partire dalla testimone di nozze Milly Carlucci a finire con Giusy Ferreri che con la sua voce ha allietato i presenti.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: il sì tra i fiori al Grand Hotel di Rimini

Un Grand Hotel blindatissimo per 250 invitati concluso con un party in spiaggia con il taglio della mega torta di nozze, fuochi d’artificio e ancora musica e divertimento. "Il Matrimonio di Simona e Giovanni", in versione docufilm andrà in onda domenica 1 settembre alle 21:30 su Real time.

E l'invito a seguire il programma arriva proprio da Simona Ventura sui social. "Siate numerosi poiché… ne vale la pena". E molti follower hanno già riposto con entusiasmo: "La coppia del mio cuore", siete speciali", "Non vedo l'ora, emozioni uniche".