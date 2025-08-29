Sinner e Alcaraz scelgono lo chef Diego di Riccione a New York

Riccione, 29 agosto 2025 — Che New York, durante gli US Open, diventi un palcoscenico non solo sportivo, ma anche mondano, è cosa nota. Ma questa volta a rubare la scena non è stato un colpo di rovescio o un dritto lungolinea: bensì un piatto di pasta fresca e un calice di vino. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due più grandi talenti dell’attuale tennis mondiale, si sono ritrovati nello stesso ristorante italiano a Midtown Manhattan, in particolare l’Osteria Delbianco.

Non a caso: qui lo chef Diego Bigucci, originario di Riccione e noto a tanti come semplicemente “Chef Diego”, porta in tavola i sapori autentici dell’Emilia-Romagna, conquistando ogni anno i palati dei campioni in trasferta americana. E a trovarlo non sono andati solo Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero uno e due al mondo del ranking, ma anche Andrey Rublev, il 27enne russo numero 15 del seeding.

Un rito che si rinnova

Per Sinner è quasi una tradizione: “Ogni anno, Jannik viene da noi durante gli US Open, è sempre un piacere averlo al ristorante”, hanno scritto sui social dall’Osteria. Il campione altoatesino, nell’immagine, appare sorridente nelle foto accanto allo chef e ai manager del locale, come un habitué che ritrova i sapori di casa.

Non stupisce: a Flushing Meadows l’impegno è massimo e tra allenamenti e partite serve un posto dove rilassarsi senza rinunciare alle proprie radici. E così, tra una partita e l’altra, il 24enne di Sesto Pusteria si concede un piatto di tagliatelle tirate a mano, come gliele preparerebbe la nonna. Una “coccola” che in certi momenti può valere quanto un allenamento ben fatto.

Anche Alcaraz non resiste

Ma la vera sorpresa è arrivata con Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, numero uno del ranking mondiale, ha fatto tappa nello stesso ristorante. Anche lui immortalato accanto allo chef, con la scritta eloquente: “Serviamo i sapori italiani al campione Carlos”. Una scena che ha scatenato la fantasia dei tifosi: i due rivali di campo, separati da pochi tavoli, a condividere la stessa passione per la cucina italiana.

Non è difficile immaginare l’atmosfera: il brusio della sala, i piatti che arrivano fumanti, qualche sguardo di curiosità da parte degli altri clienti. E intorno a loro, un pezzo di Emilia-Romagna trapiantato nel cuore di Manhattan.

Il sogno di Diego, da Riccione a Manhattan

Protagonista silenzioso di questa piccola favola è lo chef Diego. Cresciuto a Riccione, ha imparato l’arte della cucina nella sua regione e poi ha girato l’Europa, lavorando persino con Alain Ducasse a Parigi. Dopo anni a New York, nel 2020 ha realizzato il sogno di aprire il suo ristorante, dedicandolo alla nonna Maria Delbianco, fonte d’ispirazione e custode delle ricette di famiglia.

Il suo menù parla emiliano: pasta fresca, zuppe, carni alla griglia e vini selezionati. Ed è lì, tra un ragù fatto a regola d’arte e una bottiglia di Sangiovese, che due dei più grandi campioni del tennis mondiale hanno trovato un terreno comune, lontano dal cemento del Flushing Meadows ma vicino alle radici italiane.