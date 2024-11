La riccionese Sophie Codegoni rompe il silenzio sull’arresto di Basciano: “Ho fatto ciò che era necessario”

Riccione, 24 novembre 2024 – È nata a Riccione nel 2000, il luogo del cuore al quale è ancora molto legata e che spesso fa da sfondo alle sue foto e alle sue ‘Story’ su Instagram. La carriera da modella e influencer (oggi vanta oltre un milione di follower) ha portato la 23enne Sophie Codegoni lontana dalla Perla Verde, fino a Milano, città della moda per eccellenza. Fino ad approdare ad un’esperienza nel Grande Fratello Vip che le ha permesso di conoscere e innamorarsi di Alessandro Basciano, che è diventato il suo compagno e il padre di sua figlia, Cèline Blue. Un romanzo rosa che però si è tinto di nero quando nei giorni scorsi proprio Basciano è stato arrestato per stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna. Ieri Basciano è stato scarcerato.

“Ho a lungo sperato in un cambiamento ma mi sbagliavo, e ammetterlo è straziante”, ha scritto in un post su Instagram Codegoni. “Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa - scrive ancora nel post - mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era necessario (...) mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

In un’intervista a Verissimo, Sophie Codegoni aveva parlato anche di un presunto schiaffo ricevuto da Alessandro Basciano: “Mi ha dato uno schiaffo in faccia perché un suo amico, che per lui è come un fratello, mi ha accompagnata in albergo a sistemarmi i capelli, mentre lui suonava a una serata”. Un’accusa di violenza che sempre a Verissimo era stata smentita da Alessandro Basciano: “Sono stato violento solo verbalmente, ed è comunque sbagliato”, aveva detto il deejay. L’inchiesta, condotta dai carabinieri, coordinata dalla Procura milanese guidata da Marcello Viola e che giovedì ha portato in carcere Basciano, è nata da una denuncia della giovane presentata nel dicembre del 2023.

Alessandro Basciano e l'ex compagna Sophie Codegoni

Modella e influencer tra le più note in Italia Codegoni è nata il 22 dicembre 2000 a Riccione. Grande appassionata di sport, ha praticato per molti anni pattinaggio artistico a livello agonistico. La madre, Valeria Pasciuti, frequenta spesso Riccione, mentre il padre, Stefano Codegoni, è il gestore di uno dei locali più in voga in Corso Como, a Milano.

La Perla Verde resta una presenza costante nella sua vita, come dimostrano le tante foto e i video di cui sono disseminati i suoi social network. Ad agosto, ad esempio, ha condiviso alcuni dolci momenti trascorsi insieme alla figlia sulla spiaggia di Riccione: “Quanto è bello il mondo insieme a te”. In un’altra story la si vede divertirsi in un sala giochi insieme al fratellino Riccardo. “Questo era il posto in cui venivo sempre da piccola” racconta ai suoi follower.