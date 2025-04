Space primo club italiano al mondo

Riccione, 13 aprile 2024 – In una sola estate lo Space Riccione è diventato il primo club in Italia stando alla classifica di Dj Mag, una sorta di ‘Bibbia’ per il mondo del clubbing mondiale. Space Riccione ha già scalato le classifiche mondiali piazzandosi al numero 35 della graduatoria che racchiude i primi cento locali.

Il successo straordinario di Space Riccione

"Essere tra i primi cento club al mondo dopo solo una stagione è una soddisfazione enorme" ammette Fabrizio De Meis, uno dei fondatori di Space Riccione. "Ma risultare già come primo club d’Italia è un onore che ripaga di tutti gli sforzi fatti per arrivare fino a questo punto. Il nostro obiettivo dichiarato già un anno fa è entrare tra i primi dieci club al mondo. Siamo sempre più determinati e centrarlo nel più breve tempo possibile".

Con l’inizio di giugno torna il locale sulla collina di Riccione. Grandi spettacoli e un’apertura affidata a due mostri sacri della consolle: Black Coffee e Carl Cox. Ora arriva un importante riconoscimento per lo Space mentre le prenotazioni per l’inaugurazione dell’estate crescono esponenzialmente.

Un futuro radioso per il clubbing a Riccione

Intanto la ricetta di De Meis per il futuro è chiara: "Ho avuto la possibilità di vivere lo stesso straordinario risultato 10 anni fa, quando ero alla guida del Cocoricò, un altro club di Riccione: proprio per questo auspico che il livello dell’intrattenimento si alzi sempre di più e che tutti i locali tornino a ‘fare sistema’ per una grande Riviera.

A nome di tutto il team desidero ringraziare il Gruppo Cipriani per la fiducia che ci è stata data, e in particolare Giuseppe Cipriani e Massimiliano Ferruzzi, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".