Da Hollywood a Rimini, Spacey una star al Galli: “Fellini mi ha ispirato”

Rimini, 23 giugno 2025 – Al Teatro Galli è andato in scena Kevin Spacey, premio Oscar per American Beauty e I soliti sospetti. L’arrivo sul red carpet di Rimini, oggi per l’Italian Global Series Festival, è stato accolto da una folla entusiasta: applausi, sorrisi, selfie, strette di mano e autografi senza sosta. L’evento ha raccolto appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia e oltre, trasformando la serata in un momento di celebrazione del grande cinema internazionale. La presenza di Spacey ha acceso l’entusiasmo, creando un’atmosfera carica di emozione. L’attore, elegante e sorridente, ha ricambiato con grande disinvoltura. E a Rimini non poteva non citare Federico Fellini.

“Se mi ha ispirato? Certo – risponde senza esitazione – Fellini è il maestro, nominato agli Oscar tantissime volte, uno dei più nominati nella storia di Hollywood. E ne ha vinti quattro (più uno alla carriera, ndr)”. Un tributo sentito, pronunciato davanti al pubblico riminese, quasi a saldare un legame ideale tra due mondi, due carriere segnate dal genio, e dalla passione per il cinema.

Tra il pubblico, fan con vecchi dvd di House of Cards e American Beauty gli hanno chiesto una firma, piccoli oggetti di culto trasformati in reliquie da collezione. Nel corso della serata l’attore ha ricevuto il premio Maximo Excellence Award.

“Kevin Spacey è stato uno dei primi attori premiati con due Oscar e un Golden Globe a guidare una serie di lunga durata: ha segnato un momento pionieristico in tv e ha stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale”, ha spiegato Marco Spagnoli, direttore artistico del festival. Premi – tra gli altri – anche a Elena Sofia Ricci, Silvia D’Amico e Luigi Lo Cascio. Applausi per l’attore turco Can Yaman.

La rassegna continua anche domani. Dopo l’entusiasmo della serata con Kevin Spacey, a Riccione alle 12 ci sarà la conferenza stampa con la presentazione delle giurie. Nel pomeriggio, masterclass con Mark Gatiss alle 15 e, alle 16, Masters of Storytelling con Marco Bellocchio e Alberto Barbera. Alle 16.30 iniziano le proiezioni in concorso al Cinepalace. Alle 17, doppio evento Italian Showcase con Sandokan e Cuori: interverranno anche Can Yaman e Alessandro Preziosi. Alle 21, alla Corte degli Agostiniani di Rimini, incontro con Valeria Golino. La giornata a Riccione si chiude alle 21 all’Arena Ceccarini con la premiere di Von Fock, mentre a Rimini alle 22 con la proiezione di Miss Austen.