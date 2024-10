TheFork 2024, La Pedrosa vince il People’s Choice Award per il Nord Italia

Rimini, 30 ottobre 2024 – L’Agriturismo La Pedrosa, a Montefiore Conca, in provincia di Rimini, ha vinto il People’s Choice Award per il Nord Italia ai TheFork Awards 2024. L’evento promosso da TheFork, piattaforma leader nella prenotazione online dei ristoranti, ha visto la partecipazione di oltre 70 grandi chef italiani, coinvolti da Identità Golose, il principale congresso internazionale di cucina e pasticceria d’autore. Gli utenti di TheFork hanno espresso oltre 20.000 voti per decretare i vincitori, svelati martedì durante una serata spettacolo condotta da Gerry Scotti, con una cena stellata firmata da Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese. Tra i ristoranti in gara, l’Agriturismo La Pedrosa, che si è aggiudicato appunto il premio People Choice Award per il Nord Italia.

Il premio a La Pedrosa

Questo riconoscimento è stato assegnato alla struttura di Montefiore Conca, nota per agriturismo, camere e relax, nominato dal Top Chef Stefano Ciotti. “Situato in un casolare di oltre cinque secoli ristrutturato nel 2021 dalla famiglia Magnani, l’obiettivo del ristorante è portare il fine dining nella Valconca – spiega The Fork –. Da febbraio 2023, la cucina è affidata allo chef Francesco Montemurro, che combina abilmente ingredienti locali, storia, innovazione e raffinatezza, creando piatti che si possono definire vere e proprie opere d'arte”.

“Un soggiorno di qualità in un luogo inedito, una cucina che valorizza i sapori del territorio. Un'esperienza ricca di emozioni che la famiglia Magnani, con passione e orgoglio delle proprie origini, farà vivere in una struttura completamente rinnovata”, è la presentazione dello stesso agriturismo.

Lo staff dell'Agriturismo La Pedrosa (Foto da Facebook)

Com’è andata la sesta edizione dei TheFork Awards

La sesta edizione dei TheFork Awards si è conclusa con il trionfo del Caffè Giubbe Rosse di Firenze, che ha conquistato invece il People Choice Award. “Anche quest’anno la serata finale dei TheFork Awards viene proposta non solo come un grande evento ma come un momento utile e fondamentale per fare network e confrontarsi tra grandissimi nomi protagonisti della cucina italiana – hanno detto Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose – insieme alle nuove aperture selezionate dagli oltre 70 top chef che hanno composto la giuria. Oltre 80 gli chef presenti che sono stati al centro di quella che ci auguriamo ancora una volta sarà un’anticipazione dei nuovi ristoranti che saranno protagonisti della prossima stagione. Consideriamo il premio e la relativa serata dei TheFork Awards come un viaggio nel tempo. Vediamo questo gruppo formato da decine di top chef come su una star trek della gola in giro per gli orizzonti italiani per trovare e proporre quei nuovi locali che ogni anno compiono il primo passo ma che sono destinati a crescere e camminare lontano nel tempo. Troppo spesso si scoprono talenti e certezze solo quando, dopo un lungo lavoro, qualcuno li premia. TheFork e noi di Identità facciamo l’esatto contrario: rischiamo e li applaudiamo subito”.

“Nei prossimi mesi – ha aggiunto Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia – continueremo a supportare i partecipanti ai TheFork Awards, offrendo loro il nostro software di gestione prenotazioni, TheFork Manager. Grazie alla tecnologia avanzata del nostro gestionale e all’app TheFork, forniamo un supporto concreto sia nella gestione operativa della sala che nelle attività di marketing, permettendo loro di attrarre clienti appassionati di gastronomia e generare un passaparola positivo”.