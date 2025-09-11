Tommy Cash, perché è stata cancellata l’unica data in Romagna (poche ore prima dello show)

Bellaria, 11 settembre 2025 – Niente Espresso macchiato al Beky Bey. Annullata l’unica data in Romagna di Tommy Cash. Il concerto del rapper estone, previsto per ieri sera sulla spiaggia di Bellaria, è stato cancellato poche ore prima dell’inizio.

Le altre date di Roma e Milano

Una decisione che ha colto di sorpresa i fan, arrivata in contemporanea con l’annullamento della data romana del 9 settembre e con lo spostamento del live di Milano, inizialmente previsto per stasera, al prossimo dicembre.

Perché i concerti sono stati annullati

Sui siti di vendita dei biglietti si legge che lo slittamento è dovuto a "problemi logistici, indipendenti dalla volontà dell’artista e della band”.

Il rimborso dei biglietti

Chi aveva acquistato i biglietti per la data romagnola potrà richiedere il rimborso tramite il portale utilizzato per l’acquisto.

Il successo di Espresso macchiato, poi il tour europeo

Dopo il successo riscosso all’Eurovision di quest’inverno con la hit Espresso macchiato, Tommy Cash aveva intrapreso un tour europeo che, durante l’estate, ha toccato anche l’Italia.

Dopo una pausa, il rapper sarebbe dovuto tornare sul palco con tre date: Milano, Bellaria e Roma.

La delusione dei fan italiani

Delusione tra i fan italiani: al momento, oltre alla cancellazione definitiva delle date di Bellaria e Roma, solo quella di Milano risulta essere stata riprogrammata per il 19 dicembre. “Non conosciamo i motivi della decisione, potrebbe trattarsi di una scarsa vendita di biglietti – fa sapere lo staff del Beky Bey –. Non ci siamo occupati direttamente dell’organizzazione, quindi non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solo che due date sono state cancellate e una è stata posticipata. Si tratta di una scelta presa dal promoter e dall’agenzia di booking”.

Nessuna dichiarazione sui social

Nel frattempo, Tommy Cash non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui propri canali social, nemmeno per comunicare ufficialmente la cancellazione.

Il tour europeo dovrebbe riprendere il 30 settembre da Sofia, per poi proseguire in Inghilterra, Olanda, Spagna, Austria e altri Paesi.