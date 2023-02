Una voce per San Marino, Eiffel 65 favoriti

Pamela Prati, assente a Una Voce per San Marino

Il trombettista e cantante Roy Paci, il gruppo eurodance italiano Eiffel 65, l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ Francesco Monte, la strana coppia formata da Massimo Di Cataldo e dalla Iena Andrea Agresti, il rapper Moreno e Deborah Iurato, già vincitori di Amici, Lorenzo Licitra, vincitore dell’11esima edizione di X Factor: sono tra i semifinalisti in gara alla seconda edizione di ‘Una Voce per San Marino’, presentata ieri a Milano, che sabato al Teatro Nuovo di Dogana vedrà 22 finalisti - tra emergenti e big - contendersi un posto per rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision song contest in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool.

Capitolo a parte invece meritano due italiane ex Gf Vip: mentre Ginevra Lamborghini è stata scartata durante le selezioni, pare che Pamela Prati non abbia potuto neppure presentare il proprio brano per un vincolo contrattuale già in essere con un’altra tv.

A giudicare le voci, tra cui spiccano tra i favoriti per la vittoria finale proprio gli Eiffel 65 (orfani però per l’occasione del dj Gabry Ponte), sarà una giuria presieduta da Al Bano (lo scorso anno Mogol). Nel 2022 fu Achille Lauro a scendere in pista per San Marino, mentre l’Italia presentava i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco: quest’anno l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni. Sono state circa 1.100 le iscrizioni, da 37 Paesi: diversamente dallo scorso anno, in questa edizione i big non arriveranno direttamente alla finalissima, ma dovranno passare anch’essi dalle semifinali, in programma da ieri a venerdì con 106 artisti selezionati, e mettersi in gioco accanto alle nuove leve.

Il regolamento sammarinese prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo (i cantanti ‘made in Titano’ saranno due, Kida e Simone De Biagi) ed è libera anche la lingua con la quale interpretare il proprio brano.

Tra i partecipanti stranieri Ronela Hajati, che ha rappresentato l’Albania all’Esc 2022, Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia nel 2016, Daniel Schumacher, vincitore nel 2009 di ‘Deutschland sucht den Superstar’.

La finale sarà trasmessa in diretta sabato dalle 21 da San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv), presentata ancora una volta da Jonathan Kasanian e dalla cantante Senhit, di cui è da poco in radio e in digitale il nuovo singolo ‘Try to love you’.

Annunciata dagli organizzatori di Media Evolution "una sorpresa speciale" per la finale, un evento - come ricorda il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - che dà a San Marino "un enorme ritorno di immagine".