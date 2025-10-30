Il viaggio di Valentina, nuova stella di Amici: "La musica è un affare di famiglia"

Santarcangelo (Rimini), 30 ottobre 2025 – Dalle strade di Santarcangelo, la città della poesia, è emersa una nuova artista. Una voce non cresciuta tra le prose e i versi, ma con la cultura pop, i classici Disney e i Pink Floyd: Valentina Pesaresi. La ragazza, classe 2001, che il 28 settembre, dopo aver superato le selezioni con una performance della canzone The Climb di Miley Cyrus, è entrata ufficialmente nella venticinquesima edizione di Amici. Ogni puntata del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è una nuova sfida per la 21enne, ora impegnata nella fase ‘pomeridiana’ del programma. Presente da ormai cinque appuntamenti nella squadra di canto, sotto l’occhio attento dei professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Valentina mette in mostra il suo talento, cresce artisticamente e conquista consensi. L’obiettivo è chiaro: arrivare al ‘serale’, il traguardo più ambito dagli allievi, dove ogni performance conta e ogni emozione può segnare il destino di un artista. A raccontare questi momenti è il padre di Valentina, Luca Pesaresi, geometra e chitarrista nel tempo libero.

Come è cominciato tutto?

"La passione per la musica l’abbiamo sempre percepita. Dovunque andassimo in auto, mettevo sempre la musica e, dietro nel seggiolone, la sentivamo canticchiare".

Dall’inizio fino al gruppo ‘I Vuelle’, inseguendo un sogno.

"Da bambina Valentina è andata a scuola di canto privata, poi ha frequentato le scuole comunali. Le ho detto di provare a imparare a suonare: ha provato con la chitarra e poi con il pianoforte, ma non le piacevano. Solo durante il Covid ha sentito la voglia di usare la tastiera e imparare a suonarla, e dopo poche settimane riusciva già a fare cose strabilianti. In quel periodo è nata l’idea di fare qualcosa insieme e, circa due anni fa, si è realizzata: abbiamo creato ‘I Vuelle’, che si scrive così ma si pronuncia ‘i VL’, e sta per Valentina e Luca. Lei suonava la tastiera e cantava, io la chitarra. A luglio 2023 siamo arrivati primi nella categoria‘professional’ al Festival di Gatteo".

Che musica le piace?

"Tendenzialmente pop. Le piacciono moltissimo anche le colonne sonore dei film Disney. Inoltre, è sempre stata abituata a venire a vedermi durante gli spettacoli della band di cui faccio parte, i ‘Pink Floyd Sound Project’, quindi indubbiamente ha seguito un po’ anche i miei gusti".

Che lavoro faceva prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi e come si è presentata l’opportunità?

"Lavorava come commessa in un negozio di trucchi. Semplicemente una sera prima di andare a dormire ha deciso di mandare la candidatura. Un giorno ci ha detto: ‘Ieri sera, prima di andare a dormire, verso mezzanotte, ho deciso di mandare la richiesta di candidatura per Amici’".

Com’è vedere la propria figlia crescere davanti a milioni di persone?

"È una sensazione strana, ma la sentiamo tranquilla e quindi siamo abbondantemente tranquilli anche noi".

Ai concorrenti viene ritirato il telefono. Voi familiari come fate a sentirla?

"Possiamo comunicare con lei solo negli orari che le vengono indicati dalla produzione. Siamo sempre disponibili. Non la vediamo dal vivo da metà settembre".

Avete parlato del dopo?

"Non ne abbiamo parlato più di tanto, le abbiamo consigliato di godersi il momento. Le abbiamo detto ‘vedi di stare bene e quello che succede, succede’. Cerchiamo di rimanere con i piedi per terra: quando sarà il momento, vedremo cosa fare".