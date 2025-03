Valentina Vignali e lo struggente addio alla nonna

Rimini, 13 marzo 2025 – “Fai la brava lassù, buon viaggio mia piccola nonnina”. Un messaggio gonfio di dolore e amore quello lanciato da Valentina Vignali, cestista e influencer riminese da oltre 2 milioni di follower, che ha scelto di salutare sua nonna con un tributo struggente condividendo sui social un pezzo della loro storia.

Un Addio Attraverso le Immagini

Nelle immagini pubblicate su Instagram, le due compaiono fianco a fianco in momenti quotidiani pieni d’amore: mentre ridono sul letto, durante un pranzo all’aperto, leggendo gli articoli che raccontano i successi della nipote e perfino mentre si divertono con i filtri di TikTok. Tra questi scatti, anche una foto di una coccinella, che Valentina ha interpretato come un segno della nonna, ancora vicina a lei.

Un Legame Indissolubile

“Ti ho messo una pallina da basket vicino prima di salutarti, che lo sai io son meglio a fare i canestri che le preghiere” ha scritto la cestista, con un messaggio che racchiude tutto il loro legame. E poi uno sguardo al cielo che immortala un arcobaleno all’orizzonte, come un ultimo saluto.

Una foto ironica pubblicata sui social da Valentina Vignali assieme alla nonna

A fare da colonna sonora al suo tenero saluto, la canzone ‘Hide and Seek’ di Imogen Heap, scelto dall’atleta come sottofondo per le fotografie.

Supporto e Vicinanza dai Fan

Tra i commenti, non mancano le parole di vicinanza da parte di colleghi e fan: "I nonni sono un bene prezioso" scrive una follower. "Certe persone non ci lasciano mai veramente" si legge tra i commenti.

Valentina Vignali, 33 anni, è nata a Rimini ed è cresciuta tra palazzetti e campi da basket. Dopo l’esordio in Serie A2, la sua carriera sportiva si è intrecciata con il mondo dello spettacolo: ha sfilato come modella, ha partecipato a Miss Italia e ha raggiunto la popolarità televisiva con la sua partecipazione al Grande Fratello 2019.

Una Storia di Coraggio

Ma dietro la sua immagine di donna forte e carismatica, si cela una storia di coraggio: nel 2013 ha affrontato una battaglia contro un carcinoma alla tiroide, dimostrando una determinazione fuori dal comune.

In questo momento di grande dolore, Valentina può contare su un nuovo capitolo felice della sua vita sentimentale. Quest’estate, infatti, ha ritrovato Fabio Stefanini, pesarese classe ’93, anche lui giocatore di basket con un passato in squadre come Reyer Venezia, Senigallia e Piombino.