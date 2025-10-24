Valentina Vignali e il matrimonio: data, location e tema speciale. Preparativi e curiosità sulle bomboniere

Rimini, 24 ottobre 2025 – La storia di Valentina Vignali e Fabio Stefanini è la dimostrazione che certi amori, dopo aver fatto dei giri immensi, ritornano per un vero e proprio lieto fine. L'ex cestista professionista, showgirl e oggi seguitissima influencer da 2.6 milioni di follower, e il campione di pallacanestro hanno annunciato le nozze che si terranno il 21 giugno 2026 nello splendido scenario del Castello di Bracciano, a Roma. L'annuncio è arrivato direttamente dal salotto di La Volta Buona, il programma su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dove Valentina ha raccontato il viaggio incredibile che ha riportato lei e Fabio l'uno nelle braccia dell'altro. "È stato molto emozionante. Siamo stati insieme da piccoli, dai 18 ai 20 anni circa, ma eravamo bambini e la vita ci ha separato," ha spiegato la Vignali in televisione. La rottura li ha tenuti lontani per ben undici anni, un periodo in cui entrambi hanno avuto altre storie, ma quell'attenzione reciproca non si è mai spenta. La scintilla è scoccata di nuovo inaspettatamente lo scorso anno. "Ero a fare un torneo a Rimini e poi da quel momento ci siamo iniziati a sentire. Guardandolo in faccia ho capito che il tempo non era passato", ha raccontato. Insieme di nuovo, i pezzi della loro storia si sono rincastrati con una maturità e una consapevolezza completamente diverse.

La proposta di matrimonio sul campetto da basket

La proposta di matrimonio, giunta un anno dopo la ritrovata intesa, non poteva che celebrarsi nel posto del cuore che li ha uniti fin dall’inizio: il campo da basket. Il 7 luglio scorso, a Roma, in un campetto in zona Colosseo, Fabio Stefanini si è inginocchiato per chiedere la mano di Valentina, circondato dagli amici di una vita. L’anello di fidanzamento era custodito all'interno di un pallone da basket, la passione che accomuna la trentaquattrenne riminese al compagno di Pesaro. Valentina aveva poi immortalato la gioia sui social con una dedica emozionante: “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini, amandoci quando eravamo ancora troppo piccoli per capire cosa volesse dire. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Questa volta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita”.

I preparativi

In attesa del grande giorno, fissato per il 21 giugno 2026, Valentina Vignali tiene in costante aggiornamento i suoi numerosi follower sui preparativi, dall’abito ai dettagli della cerimonia. E proprio in tema di dettagli, la coppia sta lavorando anche a un'idea originale per le bomboniere: “Potrebbe essere una pallina da basket magari un po’ particolare. Ci stiamo lavorando,” ha rivelato l'influencer a Caterina Balivo. Una cosa è certa, il filo conduttore del magico giorno sarà la pallacanestro, conferma arrivata anche tramite le storie dell'influencer sul suo Instagram. Un matrimonio attesissimo, dunque, quello tra i due cestisti che hanno saputo scrivere un nuovo capitolo della loro vita, più maturo e consapevole, coronando l’amore nato in gioventù.