Valerio Braschi, dal trionfo a Masterchef alla guida Michelin con la Romagna nel cuore

Santarcangelo (Rimini), 24 ottobre 2025 – Dal trionfo a MasterChef nel 2017 alle pagine della guida Michelin: il The View by Valerio Braschi entra ufficialmente nella prestigiosa selezione dei migliori ristoranti d’Italia e non solo.

Un riconoscimento che premia la cucina creativa, stagionale e di forte identità firmata dal più giovane vincitore del reality culinario targato Sky, oggi tra i protagonisti della nuova generazione di chef italiani.

Situato nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, all’interno dell’hub verticale di Glamore Group, The View si distingue per una proposta gastronomica contemporanea, capace di fondere tecnica, libertà espressiva e materie prime di altissima qualità.

Gli ispettori Michelin, noti per il loro rigore e la loro selettività, hanno riconosciuto nel lavoro di Braschi un equilibrio raffinato tra estro e precisione, dove la creatività diventa linguaggio di gusto e maturità culinaria.

Per Valerio Braschi, classe 1997, questo traguardo rappresenta una tappa significativa di un percorso di crescita professionale costante. Dopo il successo televisivo che lo ha reso noto al grande pubblico, lo chef ha costruito una carriera fondata su ricerca, tecnica e determinazione, qualità che oggi trovano pieno compimento in questo riconoscimento.

"Questo risultato rappresenta per me un momento di orgoglio e un punto di partenza – ha dichiarato lo chef originario di Santarcangelo - che ci dà ulteriore motivazione ed energia nel nostro impegno quotidiano per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

Il menu di The View racconta una cucina personale e in continua evoluzione, ispirata dalle stagioni e dall’estro creativo dello chef. Alcuni piatti sono già diventati signature dishes, come il Risotto zafferano e ossobuco (riso mantecato al burro e parmigiano con jus di vitello e crocchetta di ossobuco brasato al vino rosso) e la Costoletta alla milanese e poi…, raffinata reinterpretazione del classico meneghino: carré disossato di vitello panato e fritto in burro chiarificato, panatura aromatizzata con parmigiano e rosmarino, maionese al limone e prezzemolo, e un sorprendente finto osso realizzato con jus di vitello liofilizzato.

A chiudere l’esperienza, uno dei piatti più iconici dello chef: Riccio di mare, panna e lime, un dessert che gioca sul contrasto tra dolce e iodato (panna cotta al lime, riccio di mare giapponese e gelatina agrumata), simbolo della sua idea di alta cucina contemporanea, dove l’emozione nasce dall’inaspettato equilibrio dei sapori.

Con The View, Valerio Braschi porta in Piazza Duomo una proposta gastronomica che unisce tradizione e innovazione (come dimenticare la sua lasagna nel tubetto di dentifricio?), consolidando la sua presenza tra gli chef più promettenti e visionari del panorama italiano.

L’ingresso nella Guida Michelin a ottobre 2025 non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso di crescita che conferma la visione, la maturità e il talento di uno chef che continua a sorprendere, sperimentare e raccontare sé stesso attraverso i suoi piatti.