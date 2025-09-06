Vasco, data zero 2026 a Rimini: è già caccia ai biglietti per le date dell’1 e 2 giugno

Rimini, 6 settembre 2025 – È già caccia grossa ai biglietti per la data zero del tour 2026 di Vasco Rossi, allo stadio di Rimini il prossimo giugno, che saranno messi in vendita nelle prossime settimane. Scatenati alla ricerca dei ticket, sulle varie pagine Facebook, gli aficionados del Komandante, dopo l’indiscrezione sulla location del ‘Romeo Neri’ filtrata dall’incontro con i fan a Castellaneta Marina.

Vasco Rossi scalda i motori in vista della nuova stagione di concerti

Anche se manca l’annuncio ufficiale, la data della ‘prima’ dovrebbe essere il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica (come nel 2023), mentre il soundcheck, serata gratuita riservata agli iscritti al Blasco fan club, sarebbe l’1 giugno. Sull’albo pretorio del Comune è stata pubblicata una determina più che sospetta.

Si citano finanziamenti corposi - 200mila euro più Iva, ovvero 244mila euro - riguardo la “proposta per la realizzazione di eventi musicali di richiamo nazionale ed internazionale allo stadio Romeo Neri nel corso del 2026”. Nel testo non compare il nome di Vasco Rossi, ma la proposta di realizzazione degli eventi arriva da Live Nation, la società che detiene l’esclusiva degli eventi dal vivo del rocker di Zocca. A commento dei positivi dati sui proventi dell’imposta di soggiorno nel primo semestre di quest’anno, il sindaco Sadegholvaad ha anche detto che, “dopo il progetti strutturali come Psbo, Parco del Mare e Fellini Museum”, il Comune si “sta concentrando sul sostegno alle politiche di internazionalizzazione attraverso l’aeroporto, e sui grandi eventi, a partire dalla data zero del concerto di Vasco Rossi”. L’amministrazione comunale stima che “avere un grande concerto a giugno per il territorio vale un incremento di ricaduta economica dai 2,5 ai 4,3 milioni di euro in un fine settimana”.

Nel 2025 la notte tra 1 e 2 giugno (corrispondente a soundcheck e data zero di Vasco nel 2023) ha registrato 114.623 pernottamenti. Due anni fa la stessa notte, dipinta di Blasco, in piena bufera post alluvione, ne mise a segno 131.581. Siamo andati al massimo.