Vasco Rossi a Rimini, dove trovare i biglietti: oggi via alla prevendita

Rimini, 24 settembre 2025 – I fan di Vasco erano in trepidante attesa da settimane. Ieri è arrivato l’annuncio via social del Komandante: “Rimini simbolo stesso dell’estate è pronta ad accogliere non uno ma due concerti. La data zero del live 2026 sarà il 30 maggio a Rimini, stadio ’Romeo Neri’. Il soundcheck riservato agli iscritti a Il Blasco fan club si terrà (come vuole la tradizione) la sera prima, il 29 maggio”.

Vasco Rossi e la data zero a Rimini: è già caccia ai biglietti. Da oggi via alla prevendita

Il ritorno di Vasco Rossi a Rimini, dopo il memorabile concerto di inizio tour del 2023, era stato annunciato alcuni giorni fa. Da ieri ci sono le date ufficiali e anche quando comincerà la vendita dei biglietti. La data zero sarà il 30 maggio (inizialmente doveva essere il 2 giugno), la serata di prove aperte ai fan il 29. Due serate che porteranno complessivamente al ’Romeo Neri’ più di 40mila persone. I primi a poter acquistare i biglietti per lo show del 30 maggio saranno gli iscritti a Il Blasco fan club a partire da oggi alle 12.

È possibile iscriversi al club anche in queste ore. Dalle 12 di domani, anche chi ha una carta Mastercard. Tutti gli altri fan dovranno attendere le 12 di venerdì 26 settembre quando la vendita sarà aperta a tutti sui siti vivaticket.com; ticketone.it; ticketmaster.it. I biglietti vanno (a seconda dei posti) da un minimo di 73 a un massimo di 188 euro.

Mentre i fan si preparano a dare la caccia ai biglietti, Rimini è già al lavoro per il ritorno di Vasco. Che arriverà in città a metà maggio per le prove. “Ringraziamo Vasco – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – per aver scelto ancora una volta Rimini per la data zero del tour del 2026, che sta registrando soldout praticamente in tutte le date già annunciate. Una scelta che rinnova il legame speciale tra la nostra terra e l’artista e rafforza il ruolo di Rimini come città di grandi eventi”.

“Vasco Rossi – aggiunge Roberta Frisoni, assessore regionale al turismo – incarna perfettamente l’essenza della gente dell’Emilia-Romagna. Dopo lo show del 2023 Vasco torna qui per il nuovo tour estivo. Per Rimini e la Riviera romagnola non può esserci modo migliore di iniziare l’estate”. Un evento che farà bene anche al turismo, perché lo show di Vasco vale un indotto tra i 3 e i 4 milioni di euro.