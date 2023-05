Vasco Rossi a Rimini: il piano sicurezza per il doppio concerto dell’1 e 2 giugno

Rimini, 30 maggio 2023 - Un 'esercito' in campo per Vasco Rossi. Sarà imponente lo schieramento di uomini delle forze dell'ordine per il doppio appuntamento a Rimini con il 'Blasco', che giovedì 1 giugno terrà la prova generale aperta ai fan, e venerdì 2 giugno debutterà in anteprima al 'Romeo Neri'.

Vasco Rossi: tutto pronto per il doppio concerto a Rimini

Stamattina si è tenuto un altro, l'ennesimo comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dedicato interamente al doppio show.

Sicurezza: quanti sono gli uomini in campo

Sono stati definiti del dettaglio gli uomini che saranno impiegati per l'evento, sia per la sicurezza sia per la viabilità. In totale, saranno quasi 500 le divise impegnate nei due giorni. Il piano definito dal prefetto Rosa Maria Padovano prevede per giovedì l'impiego di oltre 200 uomini: oltre 60 tra poliziotti, carabinieri e le altre forze dell'ordine, 50 dei reparti mobili che saranno inviati a Rimini per l'evento, 90 agenti della polizia locale.

Venerdì, il giorno del concerto, in campo ci saranno quasi 300 persone: 120 vigili, altrettanti uomini delle forze dell'ordine, 80 agenti inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fiamme gialle contro il bagarinaggio

A questi vanno aggiunti i militari della Guardia di finanza (una dozzina) impegnati contro il bagarinaggio e la vendita di gadget contraffatti.

Posti medici e ambulanze

Imponente anche il dispositivo sanitario, che vedrà in campo la Croce rossa e i sanitari del 112. Saranno allestiti due posti medici avanzati, in aggiunta in servizio ci saranno 3 medici e 9 infermieri con esperienza di emergenze e grandi eventi, 15 squadre a piedi. A disposizione anche cinque ambulanze, ciascuna con a bordo un autista-soccorritore e altro un soccorritore, e un quad.