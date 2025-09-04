Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Cultura e spettacoli
Cultura e spettacoliVasco Rossi sceglie Rimini per la data zero del tour 2026
4 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Vasco Rossi sceglie Rimini per la data zero del tour 2026

Data e location sono ancora top secret ma il rocker di Zocca tornerà a esibirsi nella città romagnola con uno spettacolo che si preannuncia già memorabile. Il sindaco Sadegholvaad in un post sui social: “La nostra relazione continua”

Per approfondire:

Rimini, 4 settembre 2025 – Vasco Rossi torna a Rimini: sarà la data zero del tour 2026 Rimini si prepara ad accogliere di nuovo Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha scelto la città romagnola per inaugurare il suo nuovo tour 2026 con la data zero, come annunciato dal sindaco Jamil Sadegholvaad in un post sui social: "Vasco, la nostra relazione continua!”.

Vasco Rossi ha scelto Rimini per la data zero del tour 2026 così come successe nel 2023
Vasco Rossi ha scelto Rimini per la data zero del tour 2026 così come successe nel 2023

Dopo il concerto del 2 giugno 2023, che aveva richiamato migliaia di fan da tutta Italia, Vasco tornerà dunque a esibirsi a Rimini. L’apertura ufficiale del tour è prevista il 5 giugno a Ferrara, ma il debutto sarà proprio qui, con uno spettacolo che si preannuncia già memorabile.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla location, ma è facile ipotizzare che, come due anni fa, il palco venga allestito allo stadio Romeo Neri in prossimità del ponte del 2 giugno. Una notizia che accende l’entusiasmo dei fan e conferma ancora una volta il legame speciale tra Vasco e Rimini.

