Vasco Rossi oggi a Rimini, la carica dei 20mila fan: la mappa della viabilità

Rimini, 1 giugno 2023 – L’attesissimo soundcheck di Vasco Rossi riservato a circa 20mila fan del Blasco fan club è in programma stasera dalle 21. Proseguono i lavori per permettere il funzionamento della macchina organizzativa.

Ecco la mappa dettagliata della viabilità che prevede: una zona blu attorno allo stadio, con divieto di transito di tutti i tipi di veicoli (compresi velocipiedi e monopattini) e una zona arancione all’interno della quale la viabilità sarà interdetta (eccetto per i residenti, i mezzi di soccorso, i velocipiedi e i monopattini) dalle ore 14 di oggi alle 3 di domani e dalle 8 di domani alle 3 di sabato 3 giugno.

La circolazione dei veicoli non sarà permessa all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli , via Ugo Bassi , via G.M. Giuliani , via Annibale Fada, via C.A. Dalla Chiesa (tutte percoribili) e via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere solamente all’area arancione. Tenendo in considerazione l’importante affluenza di persone e per permeterre a residenti e turisti di muoversi con facilità, oggi e domani tutti i trasporti pubblici verrano potenziati. Infatti a partire dalla zona nord la Linea 4 ,che collega San Mauro Mare a Bellaria, Igea Marina e Rimini (fermata stazione FS), passerà con una frequenza di 30 minuti circa e l’ultima corsa partirà da Rimini alle ore 1.50. Nella zona sud invece sarà operativa la Linea 11 che collega Rimini a Riccione, con una frequenza ogni 15 minuti circa e con l’ultima corsa che partirà alle 2. Il servizio Metromare, il nuovo sistema di trasporto pubblico che unisce Rimini a Riccione, passerà ogni 30 minuti circa e sarà prolungato fino alle 3, con l’ultma corsa che partirà dalla stazione Rimini.