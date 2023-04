Vip a Rimini e Riccione per Pasqua: chi c’è

Rimini, 8 aprile 2023 – Chi per lavoro, chi per vacanza, chi per qualche giornata di relax… In questi giorni sono tanti i volti noti dello spettacolo che si possono incontrare a Rimini e Riccione. Checco Zalone, che stasera sarà al teatro Galli di Rimini per il suo spettacolo “Amore più Iva”, è arrivato in città qualche giorno prima e ne ha approfittato per girarsi la Riviera. Immancabile la caccia al selfie con l’attore comico, che è stato in vari locali, dal Cortice in centro alla Casina del bosco, dai locali del borgo San Giuliano fino al ristorante Zaghini a Santarcangelo. E ieri sera il sindaco Jamil Sadegholvaad gli ha fatto da Cicerone per una visita al museo Fellini. Da giorni a Rimini anche Manuel Agnelli. Il cantante leader degli Afterhours è salito in scena al Galli (da mercoledì a venerdì) per lo spettacolo “Lazarus” di David Bowie, e più volte è stato ‘intercettato’ in questi giorni nei locali del centro.

5 foto Nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono tanti i volti noti dello spettacolo che si possono incontrare a Rimini e Riccione

Agnelli e Samuel dei Subsonica oggi hanno partecipato anche alla presentazione del festival ‘Ultrasuoni’, che si terrà dal 9 all’11 giugno a Rimini in ricordo del compianto Thomas Balsamini, anima e fondatore della discoteca Velvet e vedrà l’esibizione (il 10 in piazza Malatesta) degli Skunk Anansie. A Riccione ieri sera c’era Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, che ha deliziato il pubblico con il suo concerto tratto dall’ultimo album “Sarà per sempre”. A fine concerto spazio ai ricordi. “Se tornassi indietro vorrei rivivere il 1963 – ha detto Carletti, dialogando sul palco con la sindaca Daniela Angelini e l’ex assessore regionale Marco Barbieri – Al FrankFurt Bar, vicino a piazzale Azzarita, dove suonammo pomeriggio e sera per 77 giorni, diventammo adulti come persone e come musicisti. Dopo 15 giorni volevano mandarci via perché non facevamo divertire: Augusto Daolio si mise a cantare persino sulle ginocchia delle tedesche… Ci inventammo di tutto. Fu indimenticabile: davvero, quell’anno lì io lo vorrei rivivere”.

Sempre a Riccione, in questi giorni non è sfuggita la presenza di Renato Zero. Il cantante a Riccione ormai è di casa, e si è concesso qualche giorno di relax in Riviera per Pasqua. Alcuni fan l’hanno immortalato mentre scendeva dall’auto per andare al ristorante da Fino.