Vitelloni, quel film 70 anni dopo: sfaccendati e affascinanti, ci siete ancora?

Rimini, 13 aprile 2023 – Mammoni e traditori, donnaioli e maschilisti, monumento alla peggio gioventù, oppure simboli di rivolta edonista e menefreghista ma che incarna a perfezione l’individualismo italico? La sentenza resta da scrivere, perfino il ’Processo ai Vitelloni’ celebrato a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli tre anni fa si è concluso con un imprevisto voto di parità della giuria popolare. A 70 anni dall’uscita de I Vitelloni , il Fellini Museum e l’Università di Bologna oggi e domani a Rimini dedicano un convegno con una ventina di esperti e studiosi a confronto.

Con il coordinamento di Roy Menarini parte, alle 15 in cineteca, la prima sessione: Francesco D’Asero su Alberto Sordi e la condizione vitellonesca, Lucia Rita Vitali sul personaggio di Moraldo, il primo di una lunga serie di alter ego felliniani, Sara Martin che si sofferma sui costumi mentre Eleonora Chiais stringe su un accessorio specifico, il cappello. Finale di giornata in musica con la relazione di Antonio Ferrara su Nino Rota.

Si ricomincia domani alle 9.30 al cinema Fulgor. A condurre Andrea Minuz, che introduce Cecilia Brioni e il suo intervento su stile e giovani nel cinema degli anni cinquanta. Poi Marco Bertozzi, che del vitellone traccia una fenomenologia imperfetta, anticipando il contributo di Gabriele Landrini sulle raffigurazioni giovanile disegnate dal film, e quello di Mariangela Palmieri sempre sulla questione giovanile. Del vitellonismo come emergenza sociale discute Francesca Cantore mentre Enrico Biasin mostra l’altra faccia del giovanilismo vitellonesco ossia lo spettro dell’invecchiamento; chiude la sessione del mattino, Pietro Ammaturo. Con lo scrittore Cristiano Cavina e con il suo contributo dal titolo ’La casa dei Puffi ovvero il lungo addio a cose che non esistono più’ prende avvio, alle 15, l’ultima sessione del convegno. Dopo di lui, moderati da Marco Bertozzi, tra gli interventi quello di Andrea Minuz sul come I Vitelloni abbia scoperto e inventato la provincia italiana.