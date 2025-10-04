Aeffe in crisi con Pollini: crollo in Borsa

Rimini, 4 ottobre 2025 – Nelle moda non tutto luccica. A essere entrata in crisi è Aeffe, che ha in mano i marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini. In difficoltà da oltre un paio d’anni, con ricavi in discesa e conti in rosso, l’azienda quotata a Piazza Affari è arrivata in una condizione tale da spingerla a ricorrere alla composizione negoziata della crisi d’impresa di gruppo (Cnc).

La misura prevede la nomina di un esperto indipendente per attivare misure protettive, in prima battuta nei confronti dei creditori. Se poi il tentativo non andrà a buon fine si aprirà la strada di una procedura giudiziale come per esempio il concordato. L’annuncio della decisione presa dal cda guidato da Massimo Ferretti è stato accolto male in Borsa dove il titolo ha registrato un tracollo su un nuovo minimo storico (-43,3% a 0,25 euro) che ha ridotto sotto i 30 milioni la capitalizzazione. L’istanza, ha spiegato la casa di moda di San Giovanni in Marignano è stata depositata nell’interesse di Aeffe e della controllata Pollini, non delle altre società del gruppo. Alberta Ferretti e Moschino sono dunque esclusi dall’iniziativa. La richiesta di accedere alla Cnc e di attivare le misure protettive è apparsa come "la soluzione più idonea ad assicurare stabilità per il periodo necessario a realizzare le azioni volte a superare la situazione di tensione finanziaria che sta attraversando la società e Pollini a causa della profonda crisi che sta interessando l’intero settore dell’abbigliamento di lusso e degli ultimi negativi sviluppi del periodo fine agosto-settembre 2025, a preservare l’integrità del patrimonio sociale di Aeffe e Pollini e salvaguardare la continuità aziendale".

Già i conti del primo semestre non promettevano nulla di buono e di fronte a ricavi scesi di oltre il 27% a 100 milioni e di una perdita salita a 28,5 milioni era stato deciso un piano di tagli dei costi. Nel frattempo si era provato ad agire sui brand con Lorenzo Serafini spostato in Alberta Ferretti e Adrian Appiolaza in Moschino. Dal primo agosto è poi entrato come amministratore in cda Marco Gobetti, in arrivo da Ferragamo dove era ceo dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Givenchy e Celine del gruppo Lvmh, e prima ancora in Moschino. Il suo ingresso Aeffe doveva servire a supportare il presidente Massimo Ferretti e l’ad Simone Badioli a definire un piano di rilancio dei marchi.