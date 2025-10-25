Aeroporto di Rimini, nuovo volo diretto con la Polonia in estate

Rimini, 25 ottobre 2025 – Un nuovo volo diretto in estate tra l’aeroporto Fellini di Rimini e Breslavia, in Polonia. “La Polonia sarà sempre più un mercato strategico” dice l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. E c’è da credergli perché l’evoluzione del mercato turistico polacco è sempre più importante per la riviera romagnola.

Turismo polacco in aumento

A dirlo sono le presenze, in costante crescita. Rimini è la destinazione che intercetta la fetta maggiore di turisti polacchi. Ne primi otto mesi le strutture ricettive della città hanno collezionato 212mila presenze con un incremento del 5,1%. Ma anche gli altri comuni hanno visto crescere la presenza della clientela in arrivo dalla Polonia. Riccione ha registrato un +54,7% arrivando a quasi 15mila presenze, Cattolica ha superato i 22mila pernottamenti (+16,6%), Bellaria Igea Marina si è fermata poco oltre le 15mila presenze (+24,8) e Misano è rimasta stabile (7.750 presenze per un +1,8%).

Quando parte il nuovo volo

Il mercato polacco è interessante e i voli diretti diventano fondamentali. Il nuovo volo partirà dal 29 marzo e si va ad aggiungere a quello per Cracovia, che sempre Ryanair intende potenziare la prossima estate. A Breslavia, lo scalo di Rimini sarà collegato due volte alla settimana (domenica e giovedì). La rotta proseguirà fino al 22 ottobre. “È fondamentale incrementare le connessioni con la Polonia - sottolinea Corbucci - che ormai si è affermata come uno dei mercati strategici della Riviera”.

Ad oggi “la Riviera assorbe il 55,2% degli arrivi e il 70,2% delle presenze polacche regionali - precisa l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni -. Un risultato frutto anche dei numerosi articoli e servizi televisivi sulla nostra offerta usciti sui principali media della Polonia. Ma la promozione per essere efficace va sostenuta da collegamenti facili, rapidi ed efficienti”. Dunque “arriva un nuovo segnale incoraggiante che rafforza il collegamento con un mercato in netta espansione” chiude il sindaco Jamil Sadegholvaad.