Aeroporto di Rimini, l’esperto: "La Riviera investa sul Fellini, basta guerre con Bologna"

Rimini, 3 luglio 2023 – La salvezza del turismo in Riviera "passa anche dal ’Fellini’. Perché l’accessibilità è sempre più il primo, fondamentale requisito di ogni meta turististica". Per Mauro Santinato, fondatore della Teamwork e titolare dell’hotel Demo, "è necessario che l’aeroporto e l’intero territorio riminese facciano al più presto il salto di qualità auspicato da anni. Altrimenti ci ritroveremo sempre più hotel chiusi e un sistema turistico in profonda crisi".

L’esperto di turismo interviene dopo i dati diffusi ieri da Airiminum, società di gestione dell’aeroporto: 106mila i passeggeri da gennaio a giugno, in crescita del 45% rispetto al 2022, ma in calo del 27% rispetto al 2019. "Ero al ’Fellini’ sabato – premette Santinato – Mi è venuta tristezza: c’erano solo due voli in arrivo, a Rimini. Intanto mia figlia mi ha inviato la foto del tabellone dei voli a Palma di Maiorca, dove è andata in vacanza: un aereo ogni 5 minuti. Confronto impietoso...".

La Spagna da molti anni investe sui voli.

"E si vedono i risultati. A Rimini purtroppo siamo rimasti immobili o quasi, per tanti motivi. Do un dato significativo: nel 1997 il ’Fellini’ faceva 243mila passeggeri, quest’anno supererà se va bene i 300mila. Intanto gli scali delle mete a noi concorrenti fanno numeri da paura...".

Il ’Fellini’, fa notare Leonardo Corbucci (ad dell’aeroporto), paga pesantemente i mancati arrivi di russi e ucraini a causa della guerra. E l’alluvione di maggio ha inferto un altro colpo al turismo straniera.

"È stato un errore puntare tanti anni solo, o quasi, sul mercato russo. Per quanto riguarda gli effetti dell’alluvione, certo: le disdette ci sono state. Ma se il ’Fellini’ avesse più voli dall’Europa, la Riviera sarebbe meno in sofferenza. La gente ormai prima prenota il volo, in forte anticipo, e poi l’albergo. Se avessimo collegamenti da Germania e Scandinavia questa estate sarebbe meno complicata".

Colpa solo dell’aeroporto?

"Airiminum, dopo aver vinto la gara per gestire il ’Fellini’, aveva promesso un milione di passeggeri entro il 2019. Un obiettivo non raggiunto. Ma se vogliamo affrontare la concorrenza internazionale, dev’essere tutto il nostro territorio a investire concretamente e seriamente sullo sviluppo dell’aeroporto. E poi c’è il problema di Bologna...".

Il ’Marconi’ vola su altri numeri, da parecchi anni...

"E l’ha fatto grazie anche all’aiuto della politica, togliendo a Rimini tanti voli turistici che il ’Fellini’ poteva e doveva fare, per la sua storia e la struttura che ha. Bologna nel 1997 faceva 2,5 milioni di passeggeri, nel 2022 è arrivato a 8,5 milioni. A Rimini siamo fermi ancora a 300mila".

La soluzione?

"Portare più voli a Rimini. Il territorio deve investire per permettere al ’Fellini’ di avere più collegamenti dall’Europa, per il turismo balneare e anche quello fieristico e congressuale. Ma l’aeroporto da solo non basta: la crisi del nostro turismo non è congiunturale ma strutturale. Serve una vera riqualificazione dei servizi e degli hotel, altrimenti perderemo sempre più colpi".