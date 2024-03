Aeroporto Rimini, i voli dell'estate: Ryanair conferma tutte le rotte e potenzia le frequenze, tra le novità Sofia e Vilnius

Rimini, 30 marzo 2024 - Niente voli dalla Germania, come speravano in tanti, né da Roma. Ma la stagione dei voli per l'estate del 'Fellini' proporrà diverse novità.

Ryanair conferma tutte le rotte operate l'anno scorso e aumenta le frequenze: 4 voli settimanali da Londra (uno in più del 2023), 4 da Cagliari (uno in più), 4 da Palermo (uno in più), 3 da Budapest, 3 dalla città lituana Kaunas (uno in più), 3 da Vienna (uno in più), 2 da Praga e 2 da Cracovia.

Ryanair farà la parte del leone anche quest'anno. Molti voli partono questo fine settimana. Altre 8 le compagnie che volano da Rimini. La Wizzair prosegue i voli da Tirana. Da maggio ripartirà il volo dal Lussemburgo con Luxair.

Airbaltic effetturà la rotta da Riga (Lettonia) da giugno, mentre a fine maggio debutterà il nuovo volo da Vilnius (Lituania) con Get Jet.

Da agosto partirà anche il nuovo volo da Sofia, con Bulgaria air. La Neos air proporrà voli per Sharm El Sheikh e Marsa Matruh da settembre, mese in cui partirà anche il volo di Nesma airline sempre per Sharm.

"Ci aspetta un incremento a doppia cifra dei passeggeri in questa stagione - dice Leonardo Corbucci, ad di Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto - Dopo aver chiuso il 2023 con 285mila passeggeri, contiamo di arrivare ad almeno 350mila quest'anno".

