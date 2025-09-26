L’aeroporto di Rimini tratta con Ryanair, nuove rotte pronte a decollare. Dal 2026 debutta il volo da Madrid

Rimini, 27 settembre 2025 – Missione a Hong Kong per portare nuovi voli al ’Fellini’ dall’anno prossimo. L’ad dell’aeroporto, Leonardo Corbucci, e il direttore dell’Apt, Emanuele Burioni, sono volati in Asia per partecipare a Routes word, la più importante convention internazionale nel settore del trasporto aereo, che riunisce ogni anno i vertici dei principali aeroporti e compagnie aeree del mondo.

L’edizione 2025 si è svolta in questi giorni a Hong Kong (la manifestazione si è conclusa ieri). All’evento era presente anche la delegazione riminese, con due obiettivi: prepararsi al meglio all’edizione 2026 di Routes Europe, convention europea che l’anno prossimo si terrà proprio qui a Rimini, e cercare di chiudere alcune delle trattative in corso per le nuove rotte del 2026. Corbucci l’ha dichiarato più di una volta: l’anno prossimo dovrà essere quello “del ritorno dei voli diretti dalla Germania”. Sono più d’una le rotte a cui si lavora: Francoforte e Berlino, e anche Monaco di Baviera che doveva tornare già da quest’anno e poi invece è saltata. Sul tavolo c’è anche il potenziamento dei voli di Ryanair: Airiminum (società di gestione del ’Fellini’) sta lavorando per ’strappare’ alla compagnia 1 o 2 nuove rotte europee. Ryanair farà la voce del leone anche nel 2026 a Rimini: quasi tutti già confermati i voli operati quest’anno, a partire da Londra, Vienna, Budapest, Praga, Cracovia, Kaunas, con qualche variazione su frequenze e periodi . Già confermati per il 2026 anche i voli di British Airways (Londra), EasyJet (Londra e Basilea), Wizzair (Tirana), Luxair (Lussemburgo).

Al momento l’unica nuova rotta annunciata per l’anno prossimo è quella da Chisinau (Moldavia), operata da Skyup. Ma presto – salvo imprevisti – verrà annunciato anche il nuovo volo da Madrid per il 2026. Le trattative sono in corso da mesi e mancano solo alcuni dettagli per chiudere. Il volo da Madrid porterebbe a 2 i collegamenti dalla Spagna se, come pare, Vueling confermerà per l’anno prossimo il volo da Barcellona. In attesa di mettere nero su bianco i contratti per i nuovi voli, è già partita la vendita dei biglietti per il volo da Roma (Fiumicino) a Rimini, durante i giorni del Ttg. Saranno 2 voli al giorno (Roma-Rimini al mattino, Rimini-Roma al pomeriggio) dal 7 al 10 ottobre.