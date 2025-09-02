Affitti brevi a Rimini, stretta su garage e capannoni per turisti. “Faremo emergere le irregolarità”

Rimini, 3 settembre 2025 – Affitti un piccolo alloggio a Rimini per trascorrere le vacanze e ti ritrovi in un garage o in un capannone arredato per l’occasione. Sono casi come questo su cui si sta muovendo la task force voluta dal Comune per fare chiarezza sul fenomeno degli affitti brevi.

Ormai non si tratta più di un piccolo segmento turistico, in termini di presenze. Ad oggi al Comune risultano 990 appartamenti ammobiliati ad uso turistico più 64 B&B. Numeri importanti, ma diversi da quelli che compaiono sul sito del Ministero del turismo alla voce: strutture con Cin, Codice identificativo nazionale. Il Cin è quel codice numerico necessario per svolgere attività ricettive, che si tratti di un hotel o di un alloggio per affitti brevi.

Per il ministero a Rimini ci sono 954 strutture con Cin verificato mentre vi sarebbero altri 65 alloggi senza Codice. A questi vanno aggiunti 61 B&B. I numeri mostrano una situazione non limpida, ed infatti è quello che vogliono chiarire gli uffici comunali attraverso la nuova task force. Per il momento, nei primi mesi di verifiche fatte dagli uffici anche senza una vera task force dedicata, sono emerse 47 segnalazioni al Suap. lo sportello comunale, per approfondimenti. Sono tre i filoni specifici su cui si stanno concentrando i controlli: la mancata registrazione di appartamenti ad uso turistico al Suap; la locazione di immobili accatastati come garage/capannoni; la verifica della reale residenza o dimora di chi affitta, per accertare l’eventuale fruizione di esenzioni o riduzioni sull’Imu che non spettano più. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, l’ufficio tributi sta completando l’invio di 12 ‘schemi d’atto’ ad altrettanti cittadini, per avviare un percorso di collaborazione con l’Ente ed accertare le irregolarità.

Gli uffici passeranno al setaccio anche gli appartamenti in zone Peep perché per legge non possono essere destinati a fini turistici se non rinunciando alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa per gli alloggi popolari.

Sono già una decina le situazioni emerse. In tutti i casi i proprietari degli alloggi che hanno dato in locazione il proprio appartamento hanno deciso regolarizzare la propria posizione, rinunciando alle agevolazioni fiscali. Così facendo potranno proseguire con gli affitti a turisti degli appartamenti. “Quest’attività, avviata già prima dell’estate - spiega l’assessore Juri Magrini -, ci permette non solo di far emergere situazioni irregolari, ma soprattutto di avere un’idea più chiara dell’evoluzione di un fenomeno che coinvolge tutte le città che hanno nel turismo uno dei driver economici principali. Il lavoro di accertamento infatti non si traduce tanto in un rientro per l’amministrazione di risorse economiche, quanto nell’intenzione di monitorare un ambito che si presta a storture tali da alterare gli equilibri del mercato turistico e immobiliare. Per questo ci stiamo muovendo in sinergia con la Regione per avanzare proposte da inserire in una normativa quadro che disciplini la materia”.