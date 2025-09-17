Il papà di un extraterrestre

EconomiaRiapertura della pesca, viaggio al mercato coperto di Rimini: "Sono fresche, signora". Triglie e sogliole finite
17 set 2025
RICCARDO BIANCHINI
Economia
Riapertura della pesca, viaggio al mercato coperto di Rimini: "Sono fresche, signora". Triglie e sogliole finite

Code e banchi svuotati: tra curiosi abituali, commercianti soddisfatti ma già notano quantità ridotte. Quali specie conviene comprare in questo periodo? I consigli

Pesce fresco al mercato coperto di Rimini

Pesce fresco al mercato coperto di Rimini

Ieri, al mercato coperto di Rimini, cassette colme di mazzancolle, canocchie, seppioline, triglie e sogliole hanno richiamato una folla, inebriata dalla fine del fermo pesca.

"Diversi banchi, alle ore 11, avevano già terminato il prodotto", comunica la direzione. Tra la gente – clienti abituali, famiglie della città, visitatori dalla campagna e commercianti – si rincorrevano frasi come "Sicuri che sono fresche?", "Ma certo, signora, sono fresche. Me le pulisce?".

La gioia, la sorpresa e il legame con la tradizione marinara erano palpabili. Tra l’odore del pesce fresco e il brusio dei corridoi, Alessandra Antinucci, ai banchi 43 e 44, racconta che non può lamentarsi: "è stata una giornata meravigliosa, ho venduto tutto, grandi sorrisi. All’asta c’era tanto pesce ma gli altri anni era migliore, non era pesce proprio bello bello bello.

Comunque 70 casse di pesce – non strano – le abbiamo vendute. Poi è andato tantissimo anche il pesce importato: ho venduto due cassoni di salmone circa 40 kg, 60 kg di cozze e tutte le vongole. Sicuramente appena stacco andrò direttamente a dormire".

Marinella Pasquini, commerciante al banco 49 mentre pesa il pesce, racconta "Il primo giorno è tutto al di sopra di quello che ci si aspetta, quest’anno di pesce ce n’è di meno in generale ma indubbiamente quello pregiato rimane".

Parlando delle scelte dei clienti: "La gente si aspettava le triglie, e hanno prediletto queste. Nel complesso, gli andava bene tutto".

Non lontano, Teresa Gasparroni racconta con orgoglio: "Le sogliole, mazzancolla e il seppiolino hanno reso molto bene, il seppiolino lo scorso settembre non c’era" e con fierezza aggiunge: "Le sogliole del medio Adriatico sono le migliori".

Quali specie conviene comprare in questo periodo?

"Le canocchie, le sogliole… ma c’è da dire che era il primo giorno, quindi il pesce e il prezzo ancora non si sono stabilizzati. Verso Natale la mazzancolla tende a diminuire, ma ora ce n’è ed è il momento giusto per prenderle, il prezzo è giusto". Ieri, infatti nel mercato coperto, le mazzancolle si aggiravano intorno ai 12 € al kg per quelle piccole e a 18 € per quelle medio-grandi. "Questo inverno andavano sopra i 20 €", raccontano i produttori. Tra un banco e l’altro, c’erano anche Flavia e Viola Corbelli, mamma e figlia dalle campagne corianesi, preoccupate di non trovare nulla, e Giuseppe Barbanti, che con un sorriso racconta: "Mi piace comprare giorno per giorno, vengo molte volte alla settimana. Non mi piace tenere le cose in freezer".

