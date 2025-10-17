Le aziende aerospaziali fanno rotta sulla Fiera di Rimini

Rimini, 16 ottobre 2025 – Dal 23 al 25 settembre del prossimo anno la Fiera di Rimini diventerà il centro nevralgico del dibattito europeo sullo spazio. Nasce infatti “Bex - Beyond Exploration”, il primo evento internazionale interamente dedicato alla space economy e ai voli commerciali spaziali, promosso da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di fare dell’Italia un punto di riferimento in un settore in piena espansione, che unisce ricerca scientifica, industria, geopolitica e nuove forme di business. L’iniziativa – spiegano in una nota i promotori – punta a posizionare l’Italia al centro del dibattito europeo sullo spazio, puntando su un format che affianca spazi espositivi, workshop specialistici, matchmaking tra aziende e hackathon, pensati non soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per scuole e studenti.

La filosofia alla base dell’evento viene sintetizzata da Giuseppe Sala, professore del Politecnico di Milano e presidente del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione: “Bex rappresenta una novità nel panorama degli eventi dedicati all’esplorazione spaziale: supera i format tradizionali per diventare un punto di riferimento internazionale, integrando mondi distanti e aprendo le porte al pubblico finale dei servizi spaziali”.

Perché lo spazio, oggi, non è più soltanto razzi e orbite. Le tecnologie aerospaziali, nate per missioni lontane dalla Terra, sono già entrate nella vita quotidiana: dai materassi in memory foam ai sensori biometrici, dal wi-fi agli aspirapolvere senza fili. Bex vuole proprio mostrare questa contaminazione tra filiera aerospaziale classica e settori apparentemente lontani come alimentare, moda, salute, logistica e automotive. Un obiettivo ben chiaro al Ceo di Ieg, Corrado Peraboni, che definisce Bex una piattaforma dal potenziale dirompente: “Beyond Exploration ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento non soltanto per il settore dell’aerospazio in senso stretto, ma anche per tutti quei settori industriali che sempre di più sono e saranno influenzati dalle applicazioni delle tecnologie sviluppate in campo aerospaziale”. Peraboni ricorda esempi già entrati nella storia della tecnologia: “Ci sono già moltissimi esempi e cresceranno in maniera esponenziale nei prossimi anni”, commenta, citando il memory foam nato per la Nasa negli anni ’60, le fotocamere miniaturizzate, il wifi e i sistemi di geolocalizzazione.