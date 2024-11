British Airways all’aeroporto di Rimini: destinazione Londra, ecco quando

Rimini, 26 novembre 2025 - Dopo le conferme di Ryanair e l'arrivo di EasyJet, arriva un'altra grande novità per l'aeroporto di Rimini. Nel 2025 volerà al 'Fellini' anche la British Airways. Si parte con il volo da Londra, che sarà operativo dal 15 maggio al 27 settembre. Tre i collegamenti settimanali, con partenza da Londra alle 15.20 (lunedì), 16 (martedì) e 15.45 (sabato) e dal Fellini alle 19.40 (lunedì), 20.15 (martedì) e 20 (sabato). Prezzi a partire da 131 sterline. Biglietti già disponibili sul sito British Airways.

"Un'altra bella novità per l’Emilia Romagna - osserva l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - sempre più accessibile per turisti e visitatori dalla Gran Bretagna e non solo. L'aeroporto di Heathrow è la strategica porta d’accesso all’Europa dei turisti da Stati Uniti e Canada, un mercato molto interessato alle nostre città d’Arte, alla motor Valley, all’enogastronomia tipica e al fascino dei borghi storici e dell’entroterra. L'aeroporto 'Fellini' in questo modo prosegue deciso nel suo piano di sviluppo pluriennale, che lo renderà sempre più hub strategico al servizio di tutto il territorio regionale”.

Il volo da Londra della British si aggiunge a quelli che saranno operati da EasyJet e Ryanair. Ma questo sarà, di fatto, anche un collegamento di Rimini con il resto del mondo, grazie all'hub di Heathrow. "L’arrivo di British Airways conferma che gli sforzi intrapresi per l'aeroporto di Rimini vanno nella direzione giusta - aggiunge Leonardo Corbucci, ad dell'aeroporto - Questo volo sarà non solo per i turisti inglesi che vogliono visitare Rimini e la Riviera romagnola e per chi vuole raggiungere Londra, ma offre anche la possibilità di sviluppare il traffico business e, grazie alle ottime coincidenze nell’hub inglese, il ventaglio delle destinazioni a lungo raggio raggiungibili, a cominciare da New York, Boston, Chicago, il Canada e moltissimi altri collegamenti in tutto il mondo.

“È una straordinaria notizia - gli fa eco il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - che segue di poche ore quella del treno diretto da Monaco di Baviera, operativo l'anno prossimo già da Pasqua tutti i giorni. Adesso i mezzi ci sono, treni e aerei. Tocca riempirli attraverso l’attrattività e la bellezza dei nostri luoghi".