Caldo estivo, Riviera alla riscossa. Premiato il coraggio di chi ha aperto

Rimini, 3 maggio 2025 – Sdraiati sul lettino nel giorno della festa dei lavoratori. Con ventotto gradi e un clima che ricorda luglio, la Riviera di Rimini sta godendo di un’estate anticipata.

Se Pasqua aveva lasciato con l’amaro in bocca per il tempo instabile e le temperature fin troppo fresche, ora è scoppiata l’estate. Poco conta che la prossima settimana il meteo giocherà un altro scherzo e arriveranno le nuvole. Per il momento in spiaggia ci si gode l’estate.

Giovedì i bagnini che hanno creduto nel cielo, anticipando l’apertura dello stabilimento, hanno faticato ma hanno anche sorriso vedendo l’incasso.

“Sembrava di essere in un giorno d’estate – racconta Mauro Vanni presidente della Cooperativa di Rimini sud -. Solo nel mio stabilimento ho dato oltre 200 lettini, senza contare gli ombrelloni. Molte persone erano del posto, trattandosi di un giorno di festa, ma erano davvero tanti anche i turisti. Questo tempo invoglia a stare in spiaggia, tant’è che ho visto molte persone che avevano prenotato fino a giovedì, decidere di allungare di qualche giorno la vacanza”.

A ringraziare il cielo ci sono anche gli albergatori. In questo periodo dell’anno di solito ci si aggrappa agli eventi per riempire gli hotel. Ma questa volta il telefono e le caselle di posta elettronica hanno iniziato a riempirsi in vista del fine settimana non appena il sole ha cominciato a battere sulla sabbia.

“Il meteo ci sta dando una grande mano – ammette Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini -. Tantissimi hanno deciso all’ultimo momento di venire in Riviera per trascorrere qualche giorno, e le code in autostrada ne erano la conseguenza”. In spiaggia i racconti sul traffico non sono mancati. “Alcuni clienti – riprende Vanni – mi dicevano che per arrivare da Bologna c’erano volute tre ore”. Una faticaccia che svaniva non appena i piedi toccavano la sabbia. Avanti c’è posto, dicono in Riviera, grazie anche a un’offerta che in quanto a prezzi rimane a portata di tutti. La presidente Rinaldis parla di “prezzi accessibili a tutti considerato il periodo”. Tradotto: si spende meno che a Pasqua per godersi qualche giorno d’estate inatteso.

I bagnini ringraziano. Non tutti, ma solo quelli che hanno creduto in una stagione che può allungarsi. A Rimini, come a Riccione, Misano, Bellaria e Cattolica, ce ne sono tanti. Agli altri, quelli che avevano deciso di attendere la metà di maggio per fissate i paletti degli ombrelloni e aprire lo stabilimento, non rimane che imprecare.

“Con questo clima sempre più incerto devi essere pronto – racconta Stefano Lappi, dello stabilimento Bela Burdela di Torre Pedrera nel Riminese -. Non è facile essere organizzati e riuscirci, peraltro abbiamo aperto da poco e ci sono ancora cose da rodare, ma con questo tempo la gente arriva. Non è come la piena estate, ma è un buon inizio”. Emiliani e lombardi hanno guidato l’esercito dei vacanzieri, ma attenti agli stranieri. Dalle spiagge al centro storico di Rimini i turisti arrivati da oltre confine erano davvero tanti.

“E’ un bel segnale – riprende Rinaldis – merito anche dei nuovi voli dall’aeroporto Fellini”.

Dopo due ponti in sordina, quello di Pasqua e del 25 aprile, la Riviera segna la riscossa. Solo a Rimini gli hotel aperti superano abbondantemente i 500. Oltre la soglia dei 200 anche a Riccione. Ma a sorprendere è il fatto che tanti non compaiono più sui portali di prenotazione on-line perché pieni per tutto il fine settimana.

Intanto i social si riempiono di post e selfie dalla Riviera, con il primo bagno della stagione, la grigliata sulla sabbia e le 3s di Lucia: sole, spiaggia e spritz.