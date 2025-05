Caro casa senza freni e affitti da record: la mappa del mercato immobiliare a Rimini

Rimini, 21 maggio 2025 – Appartamenti sempre più cari a Rimini. Ed anche gli affitti balzano alle stelle per effetto della scarsità di alloggi in locazione dovuta alla scelta dei proprietari di utilizzarli per affitti brevi destinati ai turisti. A fare il punto sul mercato immobiliare a Rimini ci hanno pensato i professionisti di Tecnocasa. Che il mercato immobiliare residenziale veda un costante aumento dei prezzi è evidente: nel secondo semestre del 2024 i prezzi sono cresciuti del 3,6%, seconda provincia in Regione. Per vendere un immobile bastano 112 giorni, quando dieci anni fa ne servivano quasi 200. Ma oggi la casa non è solo prima abitazione.

Il 18,1% degli acquisti avviene con l’obiettivo di farne un investimento. Il mercato degli affitti brevi continua ad ampliarsi e oggi un appartamento è anche un investimento da cui ricavare un profitto. Nel 9,3%dei casi lo si compra come casa vacanza, un dato che mostra l’attrattività della località. Riguardo ai prezzi, il mercato è dinamico, rileva Francesco Baldisserri, consulente area Tecnocasa, “nel centro storico, in Borgo San Giuliano e alle Celle. Nel quartiere Celle i prezzi sono più bassi e questo sta attirando chi non trova immobili in affitto, a causa del ricorso agli affitti turistici. Il canone di locazione per un trilocale ha superato anche i mille euro al mese”.

Negli ultimi dieci anni il prezzo degli affitti a lungo termine è cresciuto del 20%, una tendenza costante tanto che nella seconda metà del 2024 c’è stato un incremento compreso tra il 3,1% e 3,7% a seconda delle tipologie di immobili. Per gli affitti brevi, un alloggio in zona viale Trippoli frutta anche mille euro a settimana in piena estate. Alti anche i valori dell’usato con palazzine degli anni ’70 e ’80 con quotazioni la metro quadro di 2.300 euro, mentre a borgo San Giuliano si arriva a 2.500 euro. Nel centro storico le palazzine storiche con alloggi in buone condizioni viaggiano tra i 2.500 e i 3.200 euro a metro quadrato. Chi invece in centro affitta camere singole riesce a ricavarne 400-450 euro al mese. Altra zona in cui i valori si stanno alzando è quella di via Covignano dove il nuovo viene venduto tra o 4mila e i 4.500 euro. Spostandosi al mare, un appartamento di pregio in zona Grand Hotel ha cifre sui 5.500 euro a metro quadro.