Cevoli parla al distributore. Comicità al rifornimento, la Fortech porta sorrisi

La sosta dal benzinaio non è mai stata così divertente. Da qualche giorno i terminali dei distributori di tutta Italia danno le istruzioni di pagamento in un modo un po’ particolare, con un accento un po’ troppo romagnolo e soprattutto con la voce di Paolo Cevoli. Quella di dotare le colonnine della voce del comico romagnolo è una trovata di Fortech, l’azienda riminese attiva nel mondo dei carburanti. "La nostra è un’impresa giovane, nata nel 2006 e soprattutto molto legata al territorio – spiega lo staff –. Questa è un’iniziativa per dare un contributo alla nostra terra, attraverso un personaggio che l’ha resa ancora più famosa in tutta Italia. Volevamo portare innovazione e allo stesso tempo strappare un sorriso a chiunque si fermi a fare rifornimento". I terminali parleranno romagnolo fino al prossimo 28 febbraio e soprattutto saranno presenti in tutta Italia. "Abbiamo proposto l’iniziativa ad ogni nostro cliente, su tutto il territorio nazionale – continuano dall’azienda –. In molti hanno accettato e altrettanti lo faranno nei prossimi giorni. Possiamo dire che sono a migliaia quelli che hanno già aderito. Sarà dunque possibile fare benzina accompagnati dalle istruzioni di Cevoli sia in Sardegna che nella sua amata regione".

A rendere più divertente il tempo passato dal benzinaio ci sarà la comicità del comico originario di Riccione, i tormentoni che l’hanno reso celebre e soprattutto quell’accento inimitabile, tipico dei romagnoli. "Vanno poi a crearsi situazioni simpatiche tra i clienti ignari che tutto ad un tratto si trovano davanti una colonnina che parla proprio come uno dei loro comici preferiti – concludono da Fortech – Paolo Cevoli in Romagna è un’istituzione e non solo qui, è conosciuto in tutta Italia e proprio per questo abbiamo scelto la sua voce. Un omaggio alla nostra terra ed un modo per fare a tutti un augurio di buone feste dalla Fortech"

Federico Tommasini