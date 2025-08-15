Come è cambiato il turismo. “Inutile guardare con nostalgia al Ferragosto degli anni Ottanta, c’è chi prenota una sola notte”

Rimini, 15 agosto 2025 – "Guardare con nostalgia al Ferragosto degli anni Ottanta è inutile. I tempi sono cambiati. Oggi si può prenotare anche per una sola notte", dice Mauro Santinato , di Teamwork . "Se ci vogliamo fermare ai numeri, possiamo dire che anche quest'anno avremo un Ferragosto pieno, come accaduto negli ultimi anni. Festeggeremo come sempre, ma per fare i conti dobbiamo attendere la fine della stagione. Solo allora sapremo se ci saranno anche gli utili per fare investimenti".

Guarda anche Ferragosto 2025 a Rimini, dalle cocomerate agli spettacoli: le foto più belle

I turisti accalcati in spiaggia per Ferragosto sono immagini buone solo per gli archivi storici. Oggi non è più il momento più importante della stagione "come accadeva un tempo quando si misuravano le presenze in base a quelli che prenotavano stanze anche a Forlì pur di fare festa in Riviera ".

Ieri cliccando su Booking si trovavano un settantina di hotel a Rimini che offrivano camere per la sola notte di Ferragosto. In passato una cosa simile sarebbe stata impensabile. Oggi ci si può regalare il capodanno dell'estate mordi e fuggi per 240 euro di media a stanza. Se invece si punta al weekend, nella giornata di ieri c'erano 56 gli hotel riminesi che avevano ancora disponibilità. I tempi sono cambiati, dice Santinato, e anche a Jesolo e nel suo lido, per questa sera si contano oltre venti strutture con disponibilità, anche se il prezzo medio delle camere è più alto, 450 euro.

Ultime stanze vuote e offerte last second anche a Cesenatico , Alassio, Forte dei Marmi e Viareggio. È l'estate che cambia e il turismo di massa che non c'è più .

"Una volta la prima quindicina del mese era da pienone, mentre nella seconda già si pensava alla chiusura della stagione. Oggi è l'esatto contrario. Abbiamo una seconda parte del mese diventata più importate per presenze rispetto a quella che abbiamo appena lasciato. Dobbiamo cambiare mentalità", dice Santinato, e non solo nel settore ricettivo, dove tanti albergatori hanno iniziato a basare la propria attività su una stagione che dura per buona parte dell'anno.