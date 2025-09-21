Come sta andando la stagione a Rimini? Volano le presenze straniere, assenti gli italiani

Rimini, 21 settembre 2025 – In fila al Mercato coperto con il salumiere che parla in tedesco ai clienti. O in attesa per trovare un tavolo libero in un locale del centro storico, sentendo parlare inglese o lingue che sanno tanto di Est. Da giorni Rimini si sveglia così tutte le mattine, e non è un’illusione.

Oggi è il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, e all’aeroporto Fellini sono atterrati undici voli. Tanti, se si pensa che per molti la stagione è già finita. Di questi voli solo uno arriva dall’Italia, Cagliari per la precisione. Tutti gli altri connettono il Fellini con mete europee. Le destinazioni si conoscono: ci sono Londra a Basilea, Barcellona e i città dell’Est, con Kaunas, Praga e Cracovia solo per citarne alcune. Poi arrivano i pullman provenienti dalla Francia o dal Belgio che anche ieri cercavano di raggiungere il centro storico. “Ci sono tanti turisti, non è un’illusione – conferma Antonio Carasso di Promozione alberghiera -. Se dobbiamo guardare all’andamento di questo settembre posso dire che fino a oggi siamo in linea con gli anni passati, ma questo grazie agli stranieri”.

Quest’anno in settembre è mancata la seconda tappa della MotoGp, e continuano a mancare le presenze italiane, avvertono dal settore alberghiero. Il mercato tricolore quando suona la campanella entra in modalità scuola ed è molto più difficile vedere lombardi o piemontesi farsi qualche giorno in spiaggia. Ma per i turisti stranieri settembre in Riviera è diventato un’occasione.

“Le giornate sono bellissime e qui trovano quello che cercano”. Tradotto: “Possono farsi un paio di giorni sulla sabbia, un tuffo in mare, o dedicare una giornata o due per conoscere la città di Rimini, l’enogastronomia, e girare tra San Marino e Ravenna. Quando arrivano qua hanno già un programma da rispettare. Inutile dire che i voli aiutano. Stiamo vedendo anche tanti turisti polacchi, cechi, slovacchi e ungheresi oltre a francesi, belgi, svizzeri e tedeschi”.

Per capire che la spiaggia può diventare un valore aggiunto in questa stagione non serve puntare dritti su Marina Centro. A Viserba ieri c’erano diversi stabilimenti con decine di ombrelloni aperti. Tutto questo il 20 settembre. Da domani la musica cambierà e non solo per il meteo. “Quest’anno mancherà Tecnargilla, la grande fiera biennale, e si farà sentire. Ma sta accadendo anche un altro fenomeno. Fino allo scorso anno le richieste di stranieri si fermavano in questi giorni. Quest’anno, invece, stiamo continuando a ricevere prenotazioni fino al 10 ottobre. E’ una situazione nuova che sta portando gli alberghi aperti in questo periodo a valutare la possibilità di allungare anche il servizio ristorante con la cucina interna”.