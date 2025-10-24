Condhotel, svolta in arrivo: come cambia il turismo a Rimini

Rimini, 24 ottobre 2025 – Rimini sceglie la strada dei condhotel. L’amministrazione è intenzionata inserire la norma regionale all’interno della prossima variante al Rue, il Regolamento urbano ed edilizio. La variante sarà l’occasione per inserire nuove possibilità di trasformazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento alla rigenerazione dei vecchi hotel fuori mercato chiusi da anni.

Rimini apre la strada ai condhotel

“L’ambizione – spiega l’assessora Valentina Ridolfi – è quella di avere gli strumenti per adattare la nostra offerta ad un mondo che è cambiato e che sta cambiando. Proviamo a farlo con questa variante andando ad ampliare il ventaglio delle destinazioni strutture turistico ricettive inserendo, tra le altre, per citarne alcune le residenze turistiche alberghiere, student e staff hotel, alberghi diffusi, anche la previsione dei condhotel”.

La norma regionale è stata approvata anni fa, ma i progetti avviati in riviera non sono molti. Riccione aveva sposato la trasformazione degli alberghi in condhotel in passato e alcuni esempi sono oggi realtà. Ma sull’efficacia della norma a palazzo Garampi hanno più d’una riserva. “Il tema dei condhotel torna ciclicamente - riprende l’assessora -, pur trattandosi di un’offerta oggi molto poco diffusa per via della sua difficoltà di attuazione, per la sua complessità sia in termini di riqualificazione sia in termini di gestione. È comunque una opportunità che porremo sul piatto, inserendola nel ventaglio di destinazioni d’uso mirate a diversificare l’offerta, mantenendo però salda la vocazione turistica”.

In municipio pensano a una norma più elastica, ma sempre nel solco dell’offerta turistica per evitare la corsa a costruire appartamenti dove un tempo c’erano hotel e pensioni. Una corsa che sta trovando una spalla importante nelle ultime sentenze del Tar e Consiglio di Stato che, partendo dal principio di anti economicità dell’attività alberghiera, hanno stabilito la possibilità della trasformazione in appartamenti e la nullità dei divieti nei regolamenti edilizi.

“Anche sui condhotel ci confronteremo con la Regione: abbiamo già in calendario un incontro con le assessore Priolo e Frisoni affinché la variante su cui stiamo ragionando si sviluppi di pari passo e in coerenza con l’aggiornamento delle norme regionali. Cambia il turismo e anche Rimini vuole stare al passo, nell’ambito di un ragionamento integrato dove la rigenerazione della fascia costiera, il riuso del nostro patrimonio dismesso, sia sintonia anche con le esigenze di natura sociale ed abitativo”.