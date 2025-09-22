"Detassare i piccoli scali". La proposta di de Pascale può mettere le ali al Fellini

Per ora è solo una dichiarazione d’intenti. Una proposta, lanciata dal palco della festa dell’Unità di Bologna dal presidente della Regione Michele de Pascale per riequilibrare il traffico aereo tra gli scali dell’Emilia-Romagna. La proposta di "detassare i piccoli hub", ossia quegli aeroporti che hanno un volume di passeggeri inferiore al milione. Come il ’Fellini’ di Rimini, che viaggia a circa 400mila passeggeri. Guarda verso la riviera insomma de Pascale per sgravare il ’Marconi’ da una mole di traffico aereo sempre maggiore, con Rimini che dal canto suo comunque non è rimasta a guardare e ha aumentato sensibilmente il proprio volume di passeggeri ricucendo lo strappo provocato dalla guerra russo-ucraina e dalla dispersione appunto dei turisti da Mosca, "per cui Rimini era lo scalo di riferimento in Italia", ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ed è proprio il primo cittadino di Rimini ad accogliere con speranza alla proposta di de Pascale, "persona pragmatica e che perciò non si avventura in certe dichiarazioni senza averle ponderate".

Anche perché l’abolizione della cosiddetta ’addizionale comunale’ per le compagnie aeree che fanno scalo nei piccoli aeroporti non è una novità assoluta in Italia. Ci sono Calabria, Friuli, Abruzzo, Sicilia che già applicano la detassazione. "Adeguarci consentirebbe anche agli aeroporti più piccoli di restare competitivi e offrirebbe uno strumento in più per attirare più tratte, più voli, più compagnie aeree", guarda avanti Sadegholvaad. Non a caso già nei mesi scorsi, quando Ryanair aveva celebrato il milione e mezzo di passeggeri a Rimini, il responsabile Fabrizio Francioni aveva ipotizzato che eliminando la ’tassa municipale’ "Ryanair risponderà con 40 aeromobili in più, oltre 4 miliardi di dollari di investimenti, per 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte". Numeri a livello italiano, ma di cui Rimini potrebbe accaparrarsi una fetta battendo sul tempo gli scali di altre regioni che non adottano la detassazione. "In questo momento il ’Fellini’ ha recuperato terreno dopo lo shock per l’assenza di passeggeri russi, ma anche a fronte di un ottimo lavoro del nostro aeroporto occorrono impulsi dalle istituzioni di questo tipo", conclude il sindaco di Rimini.

Francesco Zuppiroli