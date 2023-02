Editoria, Riffeser Monti: “Sostegno per rilanciare il settore e investire”

Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg

Rimini, 15 febbraio 2023 – Ottimismo e fiducia. Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, ha voluto trasmettere soprattutto questo al congresso della Fnsi in corso a Riccione.

“Voglio mandare un messaggio di speranza: non abbiamo firmato il contratto in questi quattro anni e mezzo – le parole di Riffeser Monti, ricordando il suo impegno alla guida della federazione degli editori – ma abbiamo fatto tante cose insieme. Ora siamo pronti a collaborare e ad andare insieme al governo perché venga preparato un piano di quattro anni".

Un piano che “dia soddisfazione e consenta ai cittadini di riprendere fiducia. Negli ultimi anni – l’analisi del presidente della Fieg – ci siamo mossi in difesa della carta stampata e abbiamo messo in sicurezza il mondo editoriale. Ora chiediamo sostegni per rilanciare il settore e investire”.

Si dice "ottimista” per il futuro, Riffeser Monti. “Lo sono – spiega – perché quando ho iniziato ho subito avuto uno scontro con il sottosegretario all’editoria. Secondo quel governo il giornalista doveva scomparire. Ma questo non è successo. Anzi, il Movimento cinque stelle a dicembre ha presentato un emendamento per prorogare gli aiuti al settore. Vuol dire che loro si sono ravveduti e i giornalisti hanno vinto”.