Emergenza mareggiate a Rimini: danni per 10 milioni

Rimini, 7 ottobre 2025 – “Con le mareggiate stiamo andando verso scenari inesplorati”. Il monito di Federico Antonioli, esperto di Meteofed Mare e costa e portavoce del Centro meteo Emilia-Romagna, suona come un campanello d’allarme dopo la furia che domenica ha colpito la Riviera, Rimini inclusa.

L’ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé danni per circa 10 milioni di euro lungo tutta la costa romagnola. È quanto stima Legacoop Romagna, dopo che il mare ha raggiunto le strutture balneari e in alcuni tratti si è spinto fino agli abitati.

“L’evento di domenica è stato caratterizzato da un livello del mare molto elevato, che assume carattere di eccezionalità – spiega Antonioli –. Abbiamo raggiunto un sovralzo di 123 centimetri sopra il medio mare, con onde che hanno toccato i 2,5 metri sotto costa e superato i 3 al largo, sospinte da una bora intensa con raffiche fino a 90 chilometri orari. È stata una mareggiata molto significativa perché è coincisa con la fase di alta marea astronomica, e questo ha prodotto l’ingressione marina negli stabilimenti balneari, in particolare nei tratti dove la spiaggia risultava più corta”.

A Rimini il porto canale si è trasformato in un lago: acqua sulle banchine, nei sottopassi e fin dentro i locali del lungomare. I pescatori, con gli stivali fino alle ginocchia, hanno passato ore a mettere in sicurezza le barche, mentre il Club Nautico ha dovuto sospendere le regate dell’Open Skiff. “Ogni anno la stessa storia – protestava Maurizio Bronzetti, del locale Nettuno – e nessuno ci paga i danni. Servono dune e paratie già da settembre”.

Scenari analoghi anche a Riccione, dove il mare si è spinto fino alle cabine, e a Bellaria e Cesenatico, con ombrelloni divelti, recinzioni abbattute e stabilimenti invasi. “Le raffiche massime hanno toccato 93 km/h a Rimini, 94 a Marina di Ravenna e 87 a Cesenatico. Negli ultimi anni – osserva Antonioli – stiamo registrando un aumento dell’intensità degli eventi marino-costieri, soprattutto nei livelli del mare. Fino a poco tempo fa raggiungere i 100 centimetri era raro; oggi, in autunno o primavera, li superiamo con regolarità”.

Poi la riflessione finale: “Abbiamo una componente peggiorativa su questa tipologia di venti, che non fa ben sperare. Lo storico dei dati mostra sorprese purtroppo in negativo. L’importante sarà farsi trovare pronti”.

Intanto, Legacoop Romagna chiede un incontro urgente alla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sull’erosione costiera e accelerare la realizzazione delle dune invernali di protezione he tradizionalmente vengono erette a metà ottobre.