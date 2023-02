Energia verde e pale eoliche a Rimini: dal mare alle colline il vento della protesta

Pale eoliche

Rimini, 1 febbraio 2023 – Politica energetica dell’Unione Europea, fondi cospicui stanziati dal Pnnr, ma anche impianti eolici mai attivati. E l’ombra del malaffare che ruota attorno al business sull’eolico. Da una parte lo sfruttamento di fonti sostenibili come il vento, dall’altra la deturpazione del paesaggio, l’impatto sul turismo e le lotte degli ambientalisti. "Ristori per il turismo e la pesca Solo così diremo ‘sì’ al parco eolico" A Casteldelci e Pennabilli si è costituito il comitato “Crinale bene comune” per far fronte a “Badia del Vento”, un progetto eolico da 29,4 mW che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori, alti 180 metri ciascuno, sul crinale che va da Poggio Val d’Abeto a Monte Loggio e Monte Faggiola. L’impatto del parco eolico deturperebbe i "paesaggi della Gioconda e dei Balconi di Piero della Francesca", è il monito degli aderenti al comitato. A rischio, poi, ci sono la riserva naturale dell’Alpe della Luna, il borgo di Casteldelci, Pennabilli, Petrella Guidi e il turismo di cui vivono queste località. Eolico: Rimini tiene le pale al largo "Il più lontano possibile dalla costa" Di più: spiegano gli esperti che non vanno sottovalutati i rischi idrogeologici legati allo svolgimento dei lavori. "Si delibera la...