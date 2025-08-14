Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Il caro prezzi divide i turisti a Rimini, il Ferragosto senza pienone tra caffè salato e hotel low cost
14 ago 2025
FEDERICO TOMMASINI
Il caro prezzi divide i turisti a Rimini, il Ferragosto senza pienone tra caffè salato e hotel low cost

Sul lungomare l’atmosfera resta sospesa tra la voglia di festa e la vista di ombrelloni chiusi. La gente c’è, ma mancano però i grandi numeri. I commenti: “Sarà colpa dei costi così alti”

Turisti in vacanza a Ferragosto a Rimini, da sinistra Valentina Saddi e Antonio Perra; al centro Alberto Baggini; a destra Vittoriano Ortiz, Alessandro Amato e Marco Mariconsa

Turisti in vacanza a Ferragosto a Rimini, da sinistra Valentina Saddi e Antonio Perra; al centro Alberto Baggini; a destra Vittoriano Ortiz, Alessandro Amato e Marco Mariconsa

“Siamo qui di passaggio, stasera ce ne andiamo – raccontano Valentina Saddi e Antonio Perra, arrivati da Cagliari –. Ad agosto abbiamo deciso di fare un tour per l’Italia, volevamo allontanarci un po’ dalla Sardegna. Quello del caro prezzi è un tema che coinvolge tutti e qui in Romagna non abbiamo visto conti così diversi da Bologna o Ravenna”. C’è però una cosa che ha fatto storcere il naso alla coppia sarda: tra una passeggiata sul lungomare e qualche occhiata ai negozi è arrivata l’ora del caffè. “Siamo arrivati a pagare una tazzina di espresso 1 euro e 80 – continuano –. Siamo al mare, ma forse è un po’ eccessivo”. 

Della stessa linea anche Alberto Baggini, che da Ravenna ha voluto passare il Ferragosto a Rimini. “Ci credo che quest’anno c’è poca gente – racconta –. I prezzi sono aumentati. Basta guardare a un pranzo in spiaggia: si mangia male e il conto è salato, non ne vale la pena. Una persona abbiente non farebbe fatica a farsi una vacanza, ma così si lascia fuori tutta la classe media che proprio qui veniva in vacanza”. Ed è proprio dal concetto di classe media che parte la riflessione di Vittoriano Ortiz. “Rimini è l’emblema della vacanza proletaria, anche se ormai non si dice più così – spiega –. Siamo in tre e paghiamo un hotel 280 euro per tre giorni, una cifra irrisoria, e per l’ombrellone 25 euro al giorno. Provate ad andare in Puglia o in Versilia: al mare con meno di 35 euro non si sta. Rimini è ancora la patria del turismo per tutte le tasche”.

Che sia il caro vacanze o il cambiamento delle abitudini degli italiani, la realtà è che questa è un’estate a spizzichi e bocconi per il turismo riminese, e anche Ferragosto non fa eccezione.

