Ttg Rimini, Santanché alla fiera del Turismo: “Grave errore escludere Israele, l’Italia accoglie tutti”

Rimini, 8 ottobre 2025 – “L’Italia accoglie tutti, l’Italia vuole stare con tutto il mondo: è stato un grande errore escludere Israele dalla fiera del turismo”. Queste le parole della ministra al Turismo, Daniela Santanché che negli uffici della presidenza del Ttg Travel Experience ha incontrato Kalanit Goren Perry, delegata dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo.

"Sono molto onorata di essere qui a Rimini: ho trovato veramente un grande errore escludere Israele dalla fiera del turismo, perché sono fermamente convinta che il turismo sia un ponte tra i popoli, un ponte di pace, il turismo apre le menti oltre al cuore e alle anime. Per questo l'Italia vuole accogliere i turisti da tutto il mondo, l'Italia vuole stare con tutto il mondo, perché noi dell'ospitalità abbiamo fatto un'arte".

Pronta la risposta di Goren Perry: “Volevo ringraziare moltissimo il ministro Santanchè e vi invito tutti, appena possibile, a venire da noi. Shalom”.

I numeri di Ttg Travel Ecperience e InOut The Hospitality Community, le due fiere del settore turistico che sono state inaugurate questa mattina dal ministro alla fiera di Rimini e che chiuderanno i battenti venerdì 10 ottobre, sono certo cosa di non poco conto: una presenza di 2.700 brand espositori disposti su 26 padiglioni e 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi per tre giorni di incontri, business e visioni sul turismo globale.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, don Massimo Vacchetti, direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo.

"L'edizione di quest'anno del Ttg di Rimini segue il primo Wttc Global Summit in Italia, che ha ribadito il ruolo strategico del comparto come leva economica e sociale - ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Gli investimenti annunciati a conclusione del vertice, pari a 8 miliardi di euro, sosterranno crescita, occupazione, innovazione e sviluppo infrastrutturale per un settore che contribuisce al 13% del Pil e dei posti di lavoro. In più, prevediamo che, nei prossimi dieci anni, questo contributo crescerà ancora, toccando quota 3,7 milioni di occupati, oltre 280 miliardi di Pil e più di 220 miliardi di spesa turistica. Intanto, quest'anno l'Italia ha continuato a registrare risultati record su tasso di saturazione e presenze, confermandosi leader europeo e rafforzando la destagionalizzazione. Il Governo continuerà a sostenere il settore".

I dati sono "buoni, e ottimi per certi versi". Se il settore ha pagato un prezzo altissimo al Covid, gli operatori hanno dimostrato che "con cuore e un po' di follia" si sta in piedi. Così il ministro del Turismo all’inaugurazione del salone del Turismo Ttg di Italian exhibition group. Il presidente della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, Maurizio Ermeti, rinnova “l'invito a darsi una mossa, a risvegliarsi da abitudini e convenzioni, perché i turisti sono cambiati e vogliono essere riconosciuti come persone e non prodotti. A nessuno piace essere massa in vacanza e si cerca un'esperienza autentica nel viaggio".

Dunque, prosegue, "i competitor non sono le località, ma le nuove socialità che si creano, i linguaggi imposti dalle nuove tecnologie" e si compete con le infrastrutture. Ttg, conclude Ermeti, "non fotografa cosa accade, è una piattaforma di idee, progetti, confronto e ispirazione.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, torna sui dati della stagione turistica, che per quella balneare "non sono indimenticabili" anche se meglio di certe cassandre. In particolare, fa notare, la città cresce da gennaio a maggio, "dove la destagionalizzazione pesa di più". Dunque quando c'è una “fiera importante" gli alberghi lavorano, per cui occorre "garantire più opportunità di lavoro con eventi, fiere e congressi, e agire sul turismo esperienziale". Anche l'assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, mette in luce la crescita del turismo congressuale, con oltre sei milioni di presenze è "un filone su cui lavorare".