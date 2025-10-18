I furbetti della tassa di soggiorno: 27 albergatori nei guai. Chi fa ricorso perde (quasi) sempre

Rimini, 18 ottobre 2025 – Aspettando segnali di fumo dal governo sull’imposta di soggiorno, Rimini continua a dar la caccia ai ’furbetti’ della tassa. Quest’anno sono stati recuperati (fino a settembre) oltre 170mila euro, grazie ai controlli degli uffici comunali. Ma a Palazzo Garampi contano di incassare, da qui alla fine dell’anno, altre preziose risorse dal contrasto all’evasione della tassa.

“Da gennaio – fa il punto l’assessore al bilancio Juri Magrini – abbiamo già inviato alla Corte dei conti 27 segnalazioni per altrettante situazioni sospette”. E per 23 di queste la Corte dei conti ha già avviato l’attività istruttoria. Da inizio anno sono state già 8 le condanne inflitte dai giudici ad albergatori ’infedeli’, ovvero che non avevano riversato – in toto o in parte – gli incassi della tassa di soggiorno al Comune. Quasi tutti i ricorsi presentati dagli albergatori alla Corte dei conti, fin qui, sono stati respinti. E “dal 2019 – riprende Magrini – sono state circa una cinquantina le sentenze di condanna, per un totale di 408mila euro recuperati”.

Da anni il Comune ha intrapreso la collaborazione con la guardia di finanza “per tutti i casi in cui, oltre al mancato versamento dell’imposta di soggiorno, sono state riscontrare irregolarità sul pagamento di altre tasse locali”, in particolare quella sui rifiuti. Ma l’alleanza tra gli uffici di Palazzo Garampi e gli investigatori delle fiamme gialle è estesa anche all’attività di controllo sui cambi di gestione sospetti di hotel e residence. Tornando ai ’furbetti’ della tassa, l’attività di contrasto all’evasione, da tempo, si è concentrata “anche sulle abitazioni che vengono date in affitto ai turisti”. È un mondo, quello degli affitti brevi, dove c’è tanto sommerso.

Dalla lotta all’evasione dell’imposta di soggiorno il Comune di Rimini è riuscito a recuperare in questi anni diversi milioni di euro. Portando alla luce anche casi eclatanti. E chi ha fatto ricorso, quasi sempre l’ha perso. Ma non tutti i casi sospetti finiscono in un contenzioso. C’è chi sana la posizione prima di essere denunciato (denuncia che scatta dopo solleciti e diffide). E chi riesce a dimostrare all’ufficio tributi del Comune, con conti e documenti alla mano, di aver pagato già il dovuto.