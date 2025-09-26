Il boom degli affitti brevi, nelle zone degli alberghi un freno agli alloggi destinati ai turisti

Tomini, 26 settembre 2025 – Nuove regole per disciplinare come e dove possono nascere alloggi destinati ad affitti brevi turistici. Il tema è sul tavolo della Regione da tempo, e Bologna non intende starsene con le mani in mano. Un modello a cui guardare c’è, e ci si riferisce a Bologna. Nel capoluogo regionale, ed anche in altre grandi città come Firenze, e all’estero Barcellona, Parigi e Amsterdam, sono stati avanzati regolamenti contro il boom degli alloggi per affitti brevi. Il fenomeno sta cambiando profondamente il tessuto ricettivo turistico avendo impatti importanti di carattere sociale visto che gli appartamenti disponibili per lunghi periodi di affitto vengono a mancare creando una bolla speculativa proprio sugli affitti. C’è poi il mercato immobiliare che vede imprenditori provenienti anche da fuori provincia acquistare nuove case da destinare a questo fine. Anche in questo senso il prezzo delle nuove abitazioni si alza più che in altri territori.

Tradotto, il fenomeno degli affitti brevi ha conseguenze importanti sulla vita dei residenti e su quella degli imprenditori del settore ricettivo. Ma le città che hanno posto regole e limiti hanno visto lo sforzo vanificato per diverse situazioni normative. Come fare? Va trovato uno strumento urbanistico chiaro, capace di fermare o limitare il numero di alloggi destinati a fine turistico in determinate aree della città. In Regione ci stanno lavorando. In via Aldo Moro si è tenuto un primo incontro con i sindaci in vista dell’iter di approvazione del progetto di legge della Giunta regionale, teso a introdurre una disciplina urbanistica ed edilizia per i Comuni che chiedono di poter gestire il fenomeno degli affitti brevi.

L’obiettivo è assicurare un equilibrio tra la tutela della residenzialità e lo sviluppo dell’attrattività turistica. La logica da cui muove la nuova legge è la seguente. Vi sono realtà, quali potrebbero essere le aree interne, dove c’è un deficit di ricettività, e gli alloggi da affittare ai turisti possono rappresentare una risposta per avviare progetti turistici. Ma ci sono altre aree dove la ricettività è molto consistente. In questo caso l’immissione di una grande quantità di appartamenti da occupare con turisti "crea tensioni sul fronte abitativo e rispetto all’offerta turistica, ove strutturata, come nel caso di Rimini" sottolineano dall’amministrazione. Il Comune segue in prima fila l’iniziativa della Regione, pronto a calare nella propria dimensione la norma.

"Questo provvedimento – spiega l’assessora Valentina Ridolfi – rappresenta un tassello importante di una strategia generale che mira a promuovere un radicale rinnovamento della nostra destinazione turistica e della nostra offerta ricettiva. Allo stesso tempo, la legge regionale si inserisce negli interventi che i settori Urbanistica, Sociale e Finanziario del Comune stanno portando avanti sul tema cruciale delle politiche abitative, e in particolare del social housing, nel quadro del Pug".