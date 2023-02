"La fine del Superbonus rischia di costarci 5 milioni di euro"

Marco Polazzi, titolare insieme a Francesco Rinaldi di Ubisol

Dal Superbonus "siamo passati al super caos. La decisione del governo di eliminare lo sconto in fattura e la cessione del credito, per tutti gli interventi edilizi fatti con gli incentivi, è una sciagura". Marco Polazzi, titolare insieme a Francesco Rinaldi di Ubisol - azienda specializzata in impianti fotovoltaici e termici - e vicepresidente provinciale della Cna, ha già fatto tutti i conti. "Abbiamo centinaia di cantieri che rischiano di bloccarsi e 5 milioni di euro di crediti congelati, che non sappiamo quando e come potremo riscuotere". Quanti sono i cantieri legati al Superbonus in cui siete impegnati? "Attualmente ne stiamo seguendo 130. Si tratta di interventi su case e piccoli condomini. Siamo molto esposti, ma meno rispetto a solo pochi mesi fa. L’anno scorso, per intenderci, abbiamo eseguito oltre 400 interventi coperti dal Superbonus". Poi avete deciso di rinunciare ad alcuni interventi? "Sì. Avevamo fiutato che le cose potevano cambiare da un momento all’altro. Diciamo che fin dall’inizio lavorare con il Superbonus 110 per cento è stato problematico. La legge era fatta male, cambiava di continuo: in pratica ogni due settimane veniva modificata. Per questo abbiamo puntato sempre di più sugli impianti per le attività produttive e industriali, visto...