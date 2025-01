Le banche e il ruolo di San Marino: "Sarete il nostro Lussemburgo"

San Marino, 26 gennaio 2025 – L’Europa, l’Italia e San Marino. Un rapporto sempre più stretto, dopo che la piccola Repubblica del Titano si è ulteriormente avvicinata, con una serie di accordi, alla Ue. Soprattutto, un rapporto foriero di vantaggi reciproci. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, (Abi) intervenendo ieri alla tavola rotonda su ‘Unione Europea: visione, strategia e azione’, promossa dall’Associazione Bancaria Sammarinese.

"Mi sono appassionato alla vostra storia e per me è una gioia venire qui – ha detto Patuelli –. Oltre quindici anni fa in un primo incontro sostenni, da amico di San Marino, che se la Repubblica si integrava sempre più con l’Unione Europea sarebbe potuta diventare la Lussemburgo dell’Europa del Sud". Nel frattempo l’Europa si è integrata, ha spiegato Patuelli, e la concorrenza fiscale tra le sovranità nazionali è diventata un elemento di formidabile dinamica. "I capitali vengono attirati con un clic di computer nei vari paesi e chi ha una più bassa pressione fiscale attrae di più. Ribadii questo discorso nel 2016 – ha detto Patuelli – e nove anni dopo esprimo pieno apprezzamento alla relazione del Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese Federico Gianni. Finché non ci sarà una uniformità in tutti i paesi dell’Unione Europea, perché la concorrenza deve essere verso fuori, la concorrenza fiscale sarà un elemento fondante dei fattori dell’economia produttiva e soprattutto dell’economia finanziaria. L’integrazione che avete realizzato è una conquista importante, la prospettiva è assolutamente quella giusta: una volta che l’integrazione sarà realizzata, anche per noi italiani sarà molto meglio che una società venga attirata da San Marino piuttosto che dall’Irlanda o dal Lussemburgo". Poi Patuelli ha affrontato il tema del giorno: gli Stati Uniti.

"Per prima cosa – ha detto – noi siamo fortemente stupiti dal linguaggio che c’è stato durante la campagna elettorale americana e che c’è oggi anche dopo l’insediamento. Siamo culturalmente preparati a vedere gli Stati Uniti come una delle patrie della democrazia occidentale. Oggi è forte il conflitto tra l’anima di Alexis de Toqueville, che analizza il corretto funzionamento della democrazia in America, e la campagna elettorale e il dopo campagna elettorale cui stiamo assitendo. Ma in tutto questo bisogna constatare che è finito il lunghissimo secondo dopoguerra, del quale sono commosso spettatore di film in cui si testimonia l’aiuto grandissimo che i sammarinesi diedero all’Italia quando c’era la Linea Gotica, con 100mila rifugiati su una popolazione che oggi è di 30mila abitanti".

Il dopoguerra è finito, è l’analisi di Patuelli, anche psicologicamente, "è finita una fase di protezione verso gli sconfitti cominciata con il Piano Marshall. È iniziata una concorrenza economica tra Stati Uniti e vecchio continente. E in questa concorrenza economica c’è il desiderio, non di portare aiuti ai più deboli, ma di essere più competitivi".